Burkina/Ioba-Montée-Couleurs

Ioba : Le secrétaire général de la province satisfait du travail des eaux et forêts, de l’eau et de l’assainissement

Dano, 1er sept 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la province du Ioba, André Lankoandé, représentant le haut-commissaire a présidé la cérémonie de la montée des couleurs nationales à la direction provinciale des eaux et forêts, le lundi 1er septembre 2025.

Cette montée mensuelle des couleurs nationales s’est déroulée en présence des corps constitués de la province du Ioba. Les chefs de services départementaux des eaux et forêts et des stagiaires dnt également pris part à ladite cérémonie.

A l’issue du cérémonial militaire, le directeur provincial des eaux et forêts, Ollo Julien Kambou, a présenté les missions assignées à sa direction. « Ses missions essentielles au bien-être de la population et au développement du pays exigent de chaque agent professionnalisme, engagement et un esprit de service public », a-t-il souligné.

M. Kambou a aussi dressé un bilan succinct des activités menées au cours de cette année. Il s’agit, entre autres, de la campagne de reboisement qui a permis de planter au moins 85 000 arbres de 24 espèces différentes, de l’organisation des Journées provinciales des produits forestiers non ligneux (PFNL), de la journée nationale de l’arbre (JNA) avec la création d’un bosquet provincial à Guéguéré et la tenue de l’Heure patriotique pour reverdir le Faso le 21 juin dernier. « Nous réaffirmons notre engagement à œuvrer aux côtés des autorités provinciales et des acteurs locaux pour une gestion concertée et inclusive de l’environnement », a-t-il conclu.

Le directeur provincial de l’eau et de l’assainissement du Ioba, Ibrahim Ouattara, a rappelé les missions dévolues à son service.

« La direction en charge de l’eau a pour mission de contribuer à la conception, à l’élaboration, au contrôle et au suivi-évaluation de la mise en œuvre de la politique du ministère dans la province », a-t-il indiqué.

Représentant le haut-commissaire du Ioba, le secrétaire général de la province (SGP), André Lankoandé, a salué la représentation du ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement.

« Le personnel de ce ministère se bat chaque jour pour produire des résultats assez satisfaisants. Nous leur témoignons notre gratitude pour l’ensemble des actions menées au cours de cette année dans la préservation de l’environnement, dans la lutte contre le terrorisme mais aussi dans l’accompagnement pour l’assainissement de notre cadre de vie à travers la gestion de l’eau potable », a-t-il soutenu.

« En dépit, des difficultés inhérentes aux services déconcentrés, il y a des motifs de satisfaction et nous remercions les deux directeurs provinciaux et l’ensemble de leur personnel pour les résultats obtenus », ajouté M. Lankoandé.

A l’ensemble des corps constitués, le haut-commissaire du Ioba vous adresse ses remerciements, a relevé André Lankoandé. « Vous avez été des acteurs engagés pour la quasi-totalité des initiatives prises par le gouvernement et votre soutien a toujours été remarquable. Cela a permis à notre province d’avoir un taux de réalisation élevé », a-t-il déclaré.

Il a également informé que le haut-commissaire a effectué pendant le mois d’août des visites de champs dans la campagne agro-pastorale. Selon le secrétaire général, il y a de l’espoir pour de très bons rendements. Il a, au nom du premier responsable de la province, encouragé les techniciens de l’agriculture, de l’environnement et de l’eau afin que le Ioba puisse occuper la première place de la production agricole dans la région du Djôrô.

André Lankoandé a invité les populations à assainir leur cadre de vie afin de lutter efficacement contre le paludisme. « Changeons de comportement pour avoir un environnement sain débarrassé des moustiques », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

SZ / dnk / bz