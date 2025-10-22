Burkina – Ioba – Engagement – Patriotique

Ioba : Le PDS exhorte les populations à se mobiliser davantage pour accompagner la dynamique nationale

Zambo, 20 oct. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS ) de la commune de Zambo, Tasséré Badini, a exhorté les populations à se mobiliser davantage pour accompagner la dynamique nationale au cours d’une cérémonie de montée des couleurs nationales au collège d’enseignement général (CEG) de Djikologo le jeudi 16 octobre dernier.

Cette cérémonie présidée par le PDS de Zambo s’inscrit dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). Elle s’est déroulée en présence du chef du village de Djikologo, du personnel et des élèves du CEG, des parents d’élèves ainsi que des agents de l’unité combattante des Eaux et Forêts de la localité.

À l’issue du cérémonial militaire, le PDS de la commune de Zambo a procédé à la lecture du discours du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Son message fut centré sur des valeurs telles que le patriotisme, la souveraineté nationale et la responsabilité collective.

Le PDS a invité chaque citoyen à s’approprier ces valeurs à travers des actions concrètes en vue de rompre avec toutes formes de dépendance et d’impérialisme.

M. Badini a également salué les efforts des forces combattantes engagées pour le retour de la paix.

En rappel, plusieurs activités ont été initiées et réalisées par la délégation spéciale de Zambo depuis le lancement de la deuxième phase des JEPPC.

Agence d’information du Burkina CZ/sz/yos