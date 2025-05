Burkina – Ioba – Enseignement – Secondaire – Formation

Ioba : Le nouveau directeur provincial de l’enseignement secondaire s’engage à relever les défis avec courage

Dano, 23 mai 2025 (AIB) – Tigdwédé Joseph Kima a été officiellement installé à la tête de la Direction provinciale de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Ioba, le mercredi 7 mai à Dano, par le secrétaire général de la province du Ioba, André Lankoandé.

Inspecteur de l’enseignement secondaire, Tigdwédé Joseph Kima a été nommé directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Ioba (DPESFPT) en Conseil des ministres du 3 avril 2025.

En présence des autorités administratives, des corps constitués, de collègues, de parents et d’amis, il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire général de la province du Ioba, André Lankoandé, représentant le haut-commissaire.

« À l’image de notre peuple burkinabè, résilient et fier, je m’engage à relever les défis avec courage. En ces temps de turbulence, l’éducation reste le levier pour former des citoyens responsables, compétents et capables de participer activement au développement national », a déclaré le nouveau DPESFPT du Ioba.

M. Kima a placé son mandat sous quatre axes. Il souhaite travailler à renforcer l’accès à l’éducation secondaire et à la formation professionnelle pour tous. Il compte également améliorer la qualité des enseignements. « Pour cela, je m’engage à accompagner les enseignants dans leur montée en compétence », a insisté Joseph Kima.

Il entend également entamer la professionnalisation des écoles à travers l’apprentissage des métiers. En plus, il souhaite promouvoir une gouvernance participative, avec la collaboration active de tous les acteurs.

Le DPESFPT entrant était précédemment membre de l’équipe d’encadrement à Réo, dans la province du Sanguié. Il remplace à ce poste Abdoulaye Sawadogo, nommé DPESFPT de la Bougouriba.

Ce dernier a passé 2 ans, 7 mois et 19 jours à la tête de la DPESFPT du Ioba. Sous sa direction, des acquis ont été enregistrés en matière d’offre éducative, d’effectifs et de résultats au BEPC et au baccalauréat. Selon M. Sawadogo, l’insuffisance du personnel enseignant a entraîné une augmentation du volume des heures de vacation. Il a remercié les autorités provinciales, ses collaborateurs et l’ensemble des acteurs de l’éducation pour les multiples soutiens dont il a bénéficié.

Le représentant du personnel de la DPESFPT, le doyen de l’amicale des directeurs et chefs de services du Ioba, ainsi que le directeur régional de l’enseignement secondaire du Sud-Ouest ont tous félicité le nouveau directeur provincial. Ils ont également remercié le DPESFPT sortant pour la mission accomplie dans le Ioba.

Le secrétaire général de la province du Ioba, André Lankoandé, a félicité Tigdwédé Joseph Kima pour sa nomination. Il l’a rassuré de l’accompagnement de l’administration et de l’ensemble des corps constitués pour la réussite de sa mission. M. Lankoandé a salué le travail remarquable du directeur provincial sortant. Il a remercié les participants à cette passation de charges pour leur mobilisation et leur contribution à la lutte contre l’ignorance au Burkina Faso.

Le DPESFPT sortant, Abdoulaye Sawadogo, a reçu de nombreux présents offerts par ses différents collaborateurs.

Agence d’Information du Burkina

SZ / dnk / ata