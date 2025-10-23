Burkina-Ioba-Agriculture- Promotion-Anacarde

Ioba : Le haut-commissaire salue les efforts d’un producteur dans la filière anacarde de la province

Ouessa, 21 oct. 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara, représentant le Gouverneur de la région du Djôrô, a effectué, mardi dernier, une visite commentée dans le verger de Barré Kassoum Kologo dans la commune de Ouessa, afin de promouvoir les bonnes pratiques agricoles dans la filière anacarde.

Cette visite a réuni plusieurs acteurs du secteur rural notamment, la direction régionale de l’agriculture du Djôrô, le conseil burkinabè des filières agropastorales et halieutiques (CBF) et la direction provinciale de l’agriculture du Ioba.

Implanté sur une superficie totale de 42 hectares, dont 41 hectares d’anacardiers, le verger de Barré Kassoum Kologo comprend également des citronniers, des manguiers et diverses autres espèces forestières.

Selon le point focal provincial du CBF, William Dah, le promoteur bénéficie de l’appui des structures étatiques et des partenaires techniques, notamment pour l’application de bonnes pratiques agricoles et la conduite des opérations culturales.

M. Dah a estimé la production prévisionnelle du verger à 22 tonnes d’anacardes pour la présente saison. Le chef de zone d’appui technique (ZAT) de Ouessa, Abdoulaye Tiendrébéogo a, pour sa part, commenté les techniques agricoles utilisées, mettant en lumière les innovations adoptées par le producteur.

Selon le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara, « l’objectif de cette sortie est de visiter le verger de M. Kologo afin de s’imprégner des innovations promues et des difficultés rencontrées, de mettre en évidence de façon participative les effets des bonnes pratiques agricoles et de sensibiliser les acteurs sur leur rôle dans la vulgarisation des approches du CBF ».

Il s’est dit satisfait du travail abattu par le promoteur et a salué ses efforts dans le domaine de l’anacarde. « Je vous encourage à toujours suivre les conseils des techniciens et à rester un modèle pour les autres producteurs », a soutenu M. Ouattara.

Le préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Ouessa, Ismaël Sanogo, s’est réjoui de la visite des autorités. Il a félicité le promoteur pour ses efforts en faveur du développement agricole local.

