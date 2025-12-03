Ioba : Le haut-commissaire invite les populations à la prudence en fin d’année

Dano, 1er déc. 2025 (AIB)-À l’occasion de la montée des couleurs nationales, le lundi 1er décembre, le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara, a invité les populations à plus de prudence durant les fêtes de fin d’année.

La direction provinciale de la Police nationale (DPPN) du Ioba a abrité la dernière montée mensuelle des couleurs nationales de l’année 2025 dans la province. Le premier responsable du Ioba, Innocents Ouattara, a exhorté les populations à rester prudentes en circulation durant cette période festive. « Je vous demande de sensibiliser vos proches au respect du code de la route pour éviter les éventuels accidents de circulation », a-t-il conseillé.

M. Ouattara a également appelé à la vigilance pendant cette période où l’insécurité urbaine prend de l’ampleur. Il a rappelé la poursuite de la campagne de solidarité “Dèmè Sira” lancée à Ouagadougou le 14 novembre 2025.

Selon lui, l’urne de la solidarité a séjourné à Dano du 25 au 30 novembre, mais les contributions se poursuivent jusqu’au 31 janvier 2026. Le haut-commissaire a invité les corps constitués à s’organiser afin de mobiliser suffisamment de dons pour faire du Ioba la première province de la région du Djôrô en termes de contributions.

Il a salué le travail abattu par les forces de défense et de sécurité (FDS). « Je tiens ce matin à leur rendre hommage. C’est grâce à leur détermination que l’ensemble du territoire provincial est sécurisé », a-t-il soutenu. Le haut-commissaire a demandé la franche collaboration des populations avec les FDS pour mieux assurer la protection des personnes et des biens.

Le directeur provincial de la Police nationale du Ioba, le commissaire principal Souleymane Zouri, a présenté la direction, les services rattachés ainsi que leurs missions. Il a annoncé l’emménagement des services du commissariat central de Police de Dano dans les locaux de la brigade territoriale de gendarmerie récemment démobilisée.

M. Zouri a également donné quelques mesures à observer à l’approche des fêtes de fin d’année : « Ne laissez pas vos objets de valeur dehors, rassurez-vous de bien fermer à clé vos maisons et ne laissez pas dans la cour des objets pouvant être utilisés pour agresser », a-t-il recommandé.

Le secrétaire général de la mairie de Dano, Élisée Bambara, a informé les participants de la tenue des activités marquant les 30 ans de la Police municipale. À cet effet, un cross populaire est prévu le jeudi 4 décembre à 6 h 30, au départ de la mairie de Dano.

Le représentant de la Banque postale du Burkina Faso a informé les corps constitués de l’ouverture d’un cash point à la SONAPOST de Dano. Quant au point focal du régime d’assurance maladie universelle, Flavien Yanogo, il a rappelé la poursuite de l’opération de recensement des travailleurs adhérents jusqu’au 31 décembre 2025 au haut-commissariat de Dano.

Le haut-commissaire du Ioba, Innocents Ouattara, a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance pour la mobilisation remarquable des corps constitués en vue d’honorer les couleurs nationales.

Agence d’Information du Burkina

SZ/ata un