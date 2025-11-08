Burkina-Ioba-Education-Primaire-Excellence

Ioba : Le directeur provincial félicite le lauréat du prix du meilleur enseignant utilisant le matériel concret en classe

Dano, 07 nov. 2025 (AIB) – Le Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Ioba, Adama Néya, a félicité, le mercredi 22 octobre 2025, Fatogoma Cessouma, enseignant à l’école primaire publique « B » de Kolinka dans la commune de Ouessa, lauréat du prix du meilleur enseignant utilisant le matériel concret en classe.

Le prix, composé d’un certificat de mérite et d’un trophée, a été décerné à M. Cessouma par le Forum international de l’instituteur africain (FIIA), à Bobo-Dioulasso. Le FIIA est un pôle d’excellence qui valorise chaque année les meilleurs enseignants.

Cette distinction récompense ses efforts pour la concrétisation des leçons à travers l’usage du matériel. Le Directeur provincial, Adama Néya, a salué l’engagement du lauréat. Il l’a félicité pour l’obtention de ce prix avant de l’encourager à poursuivre dans cette dynamique d’excellence au service de l’éducation.

Le lauréat, Fatogoma Cessouma a exprimé sa gratitude au chef de la circonscription d’éducation de base de Ouessa, Valère Poda et au DPEPPNF du Ioba, Adama Néya pour leur accompagnement, ainsi qu’au coordonnateur du FIIA et des Craies d’Or Awards, Ky Sidiki Lawali.

Agence d’information du Burkina

SZ-dnk-ata