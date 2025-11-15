Burkina-Ioba-Collectivité-Territoriale-Budget

Ioba : La Délégation spéciale de Ouessa adopte à l’unanimité son budget primitif 2026

Ouessa, 14 nov. 2025 (AIB) – La délégation spéciale communale de Ouessa a adopté à l’unanimité, le vendredi 24 octobre 2025, son budget primitif de l’exercice 2026, au cours de sa quatrième session ordinaire présidée par le Président de la délégation spéciale (PDS), Ismaël Sanogo.

Le budget communal est structuré en deux sections à savoir le fonctionnement et l’investissement. Pour la section fonctionnement le budget équilibré en recettes et en dépenses s’élève à 56 299 847 francs CFA. Au titre de la section investissement, il est également équilibré en recettes et en dépenses à 11 259 969 francs CFA.

C’est à l’unanimité que les membres de la délégation spéciale de la commune de Ouessa ont adopté le budget primitif gestion 2026. Ce budget communal est élaboré dans un contexte de raréfaction de partenaires financiers, ont constaté les délégués. A cela, il faut ajouter le retrait de certains transferts que l’état accordait aux communes en vue de soutenir le fonctionnement et de renforcer l’investissement.

C’est pourquoi, les membres de la délégation spéciale ont formulé plusieurs propositions pour renforcer la mobilisation des recettes, notamment la sensibilisation des contribuables au civisme fiscal, l’organisation de journées de redevabilité et l’effectivité du recouvrement des taxes.

Les travaux ont été marqué par la qualité des échanges. Le PDS de Ouessa, Ismaël Sanogo, a remercié l’ensemble des participants à cette session budgétaire pour l’assiduité et la participation effective aux travaux.

Agence d’information du Burkina

FC/sz/dnk