Ioba : La clinique mobile du Djôrô en campagne de dépistage des cancers féminins à Oronkua

Oronkua, 13 octobre 2025 (AIB) – Le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) d’Oronkua a abrité, le vendredi 3 octobre 2025, une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins initiée par le personnel de santé.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre du « Mois d’Octobre Rose », à l’initiative de la Direction régionale de la santé du Djôrô, en collaboration avec le Centre hospitalier régional (CHR) de Gaoua et les cinq districts sanitaires de la région. Elle a été réalisée avec l’appui de l’équipe de la clinique mobile de la région sanitaire du Djôrô.

Première du genre dans la commune d’Oronkua, cette activité a réuni plusieurs dizaines de femmes. Elle a permis d’informer les participantes sur l’importance du dépistage précoce des cancers du sein et du col de l’utérus. En outre, elle a offert l’occasion aux femmes d’apprendre à adopter des comportements favorables à la prévention de ces maladies.

Certaines femmes enceintes ont également profité de la présence de l’équipe médicale pour effectuer leur examen d’échographie. Toutes ont pris part à des échanges interactifs, à des séances d’éducation sanitaire et à des dépistages gratuits.

Selon les organisateurs, cette initiative contribuera sans nul doute à réduire le taux de mortalité lié aux cancers féminins, encore très peu connus dans les zones rurales.

Les communes de Dano et de Ouessa, dans la province du Ioba, ont également bénéficié de cette campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus.

Agence d’Information du Burkina

