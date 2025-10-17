Ioba : La CEB de Zambo donne le top départ de la conférence pédagogique des enseignants

Zambo, le 15 oct 2025 (AIB) – Le préfet du département de Zambo, Tasséré Badini, a présidé l’ouverture de la conférence pédagogique annuelle des enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Zambo.

La cérémonie s’est tenue à l’école centre de Zambo, en présence du chef de la CEB et des encadreurs pédagogiques.

M. Badini, après avoir prononcé le discours du ministre de l’Éducation de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, a félicité les enseignants pour le travail abattu durant l’année scolaire précédente.

« Grâce à vos efforts conjugués, la CEB a réalisé un taux de 89,68 % au Certificat d’études primaires. Je vous invite à maintenir le cap afin de battre votre propre record cette année. Mon souhait est que le meilleur enseignant national vienne de la CEB de Zambo à l’excellence 2026 », a-t-il exhorté.

Le CCEB, Kôg Hien, a salué la forte mobilisation des participants et les a invités à être assidus.

« Je vous invite à l’ordre et à la discipline pour pouvoir évacuer les différents travaux dans le temps imparti », a-t-il ajouté.

Cette conférence se déroulera du 15 au 18 octobre 2025.

Agence d’Information du Burkina

CZ / sz /ata