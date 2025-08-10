Burkina-Ioba-Excellence-Scolaire

Ioba/Guéguéré : L’association Gnaota Gouta célèbre les cinq années successives de 100% au CEP de l’école Sainte Trinité

Dano, 08 août 2025 (AIB) – L’école privée catholique Sainte Trinité de Guéguéré en partenariat avec l’association Gnoata Gouta a célébré l’excellence scolaire, le samedi 12 juillet 2025.

L’école bilingue privée catholique Sainte Trinité de Guéguéré a réalisé pour la cinquième année consécutive un taux de réussite de 100 % à l’examen du certificat d’études primaires (CEP).

En effet, depuis la session de 2021, tous les candidats présentés au CEP par l’école Sainte Trinité sont admis. Pour cette année 2025, l’école a présenté 15 candidats dont 06 filles et 09 garçons et tous sont admis. Cela fait encore un taux succès de 100%.

C’est pourquoi, l’équipe enseignante et les parents d’élèves ont décidé d’organiser une journée d’excellence. Ils ont bénéficié des soutiens multiformes de l’association Gnaota Gouta des ressortissants de la commune de Guéguéré à Bobo Dioulasso.

Le président de l’association, Mathias Dabiré, a parrainé cette journée d’excellence. D’autres ressortissants résidant à Dano ont également apporté leur contribution à cette célébration.

Présidée par le secrétaire général de la mairie de Guéguéré, la cérémonie a connu la présence du chef de canton, sa majesté Téonan 2, du curé de la paroisse de Libiélé, du chef de la circonscription d’éducation de base (C.CEB) et des membres de l’association Gnaota Gouta.

Plusieurs interventions et une remise des primes aux lauréats ont ponctuées cette cérémonie. Les cinq premiers de chacune des cinq classes ont été récompensés. Ils ont reçu des kits et des fournitures scolaires. Le maître titulaire de la classe de CM2 a également obtenu une récompense.

Le président de l’association des parents d’élèves, Bamatière Somé, a salué la générosité des membres de Gnaota Gouta.

Le directeur de Sainte Trinité, Epiphane Dabiré, a rappelé les différentes évolutions de cette école depuis sa création en 1954 jusqu’à nos jours.

« Des difficultés existent mais grâce à la paroisse Sainte Trinité de Libiélé, au diocèse de Diébougou et à la circonscription d’éducation de base de Guéguéré, des résultats très satisfaisants sont enregistrés », a-t-il souligné. Il a remercié le parrain de la présente journée d’excellence.

Pour le curé de la paroisse, l’abbé Walè Somé Odilon, les parents doivent s’impliquer davantage à l’éducation de leurs enfants. Il a invité les élèves à être résilients afin de franchir tous les obstacles à leur réussite.

Selon le président de l’association Gnaota Gouta, M. Dabiré cette activité est organisée dans l’esprit de l’unité, de la paix et de la fraternité. « Vous êtes la preuve qu’avec engagement et travail collectif, l’excellence est possible », s’est-il adressé aux lauréats.

Il a félicité le corps enseignant pour son professionnalisme et sa rigueur au travail.

Le représentant du directeur diocésain des écoles catholiques, Gaston Dabiré et le C.CEB de Guéguéré, Rigobert Somé, ont tous relevé la résilience de l’équipe enseignante. « Ils ont démontré que le métier d’enseignant est un sacerdoce », ont-ils soutenu.

Le secrétaire général de la mairie de Guéguéré, Harouna Sanga, a félicité les élèves les résultats engrangés et les enseignants pour la cohésion sociale gage de l’excellent travail abattu au cours de l’année scolaire.

Plusieurs témoignages des anciens élèves de cette école et une plantation d’arbres ont marqué cette journée d’excellence de l’école bilingue catholique Sainte Trinité de Guéguéré.

