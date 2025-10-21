Burkina – Ioba – Religion – Jubilé d’Or

Ioba / Dissihn : Monseigneur Kusiélé Der Raphaël Dabiré et l’abbé Pierre Augustin Dabiré célèbrent 50 ans de sacerdoce

Dissihn, 19 oct 2025 (AIB) – La communauté chrétienne de Dissihn, dans la province du Ioba, a célébré dimanche 19 octobre 2025, le jubilé d’or de vie presbytérale de Mgr Kusiélé Der Raphaël Dabiré, évêque du diocèse de Diébougou et de l’abbé Mètuor Pierre Augustin Dabiré, tous deux originaires de ladite commune.

Parents, amis, fidèles catholiques se sont retrouvés en nombre à la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Dissihn pour rendre grâce à Dieu aux côtés des deux jubilaires, ordonnés prêtres en 1975. Il s’agit de Mgr Kusiélé Der Raphaël Dabiré et de l’abbé Mètuor Pierre Augustin Dabiré.

Dans son mot d’ouverture, le curé de la paroisse, l’abbé Samson Poda, a souhaité la bienvenue aux participants avant de rappeler le parcours des deux serviteurs de Dieu, originaires respectivement de Toyaga et de Ouizine dans la commune de Dissihn.

La célébration a été marquée par des prières d’action de grâce, des chants et danses en signe de remerciements à Dieu pour les cinquante années de fidélité et de service sacerdotal. Dans son homélie, l’abbé Vivien Somda a rappelé que Mgr Der Raphaël Dabiré, ordonné évêque de Diébougou le 24 juin 2006, a œuvré pour le développement spirituel et social du Burkina Faso, en particulier dans la région du Djôrô, où il est reconnu pour son engagement constant au service des populations.

Un fidèle, André Dabiré a également témoigné son admiration pour l’évêque : « C’est un acteur de développement. Spirituellement et socialement, il reste un homme de foi et d’actions », a-t-il déclaré.

Présent à cette célébration eucharistique, le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi, Anuuyirtole Roland Somda, a salué la grâce divine qui accompagne les deux prêtres. « Cinquante ans de vie presbytérale, c’est cinquante ans d’épreuves et de résilience. Nous rendons grâce à Dieu pour ces serviteurs fidèles », a-t-il affirmé.

Le ministre Somda a invité les fidèles à prier pour la paix et la souveraineté du Burkina Faso. Un troisième prêtre ordonné la même année, l’abbé Tiéré Nwinkuu Lucas Dabiré a pris part à cette messe en guise de soutien à ses frères de la vie sacerdotale. La messe d’action de grâce de Mgr Kusiélé Der Raphaël Dabiré et de l’abbé Mètuor Pierre Augustin Dabiré coïncidait avec la fête patronale de la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Dissihn. Cela a donné un éclat spirituel et festif particulier à cette célébration.

Agence d’information du Burkina

