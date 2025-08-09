Ioba / Dano : Un réseau de cinq présumés malfaiteurs dans les filets de la police

Dano, 9 août 2025 (AIB)-Le commissariat central de police de la ville de Dano a démantelé un vaste réseau de cinq présumés malfaiteurs, dont un de nationalité étrangère, présenté à la presse le vendredi 8 août 2025.

Ces présumés délinquants s’adonnaient à des agressions à main armée, au vol et au recel d’engins à deux et trois roues, ainsi qu’à la fraude, à Dano et dans les localités environnantes.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont saisi, au cours des investigations, plusieurs objets entre les mains des suspects : douze motocyclettes dont un tricycle, une machine de lavage de motos, des huiles de vidange, un appareil de musique, des pièces de rechange pour motos et des téléphones portables.

Concernant leurs modes opératoires, le réseau agissait selon deux méthodes.

D’une part, les membres commettaient des agressions à main armée, souvent cagoulés, dans la ville de Dano et les communes de Guéguéré et Koper, ainsi que dans certains villages de la province du Ioba, notamment Bolembar, Hamélé, Gnikpière et Djikologo.

Ils identifiaient leurs victimes, les suivaient jusqu’à un lieu jugé propice, puis passaient à l’acte.

D’autre part, ils opéraient à visage découvert les jours de marché à Dano, en ciblant des engins non stationnés dans des parkings homologués. Ils attendaient le moment opportun pour s’en emparer. Les téléphones volés étaient généralement revendus sur place, tandis que les motos étaient convoyées vers un pays voisin.

La police nationale du Ioba a remercié les populations de Dano et des environs pour leur collaboration, qui a permis l’arrestation de ces individus. Elle les a exhortées à continuer de travailler avec les forces de défense et de sécurité, en signalant tout cas suspect aux numéros verts suivants : 16, 17 et 1010.

Certaines victimes ont déjà récupéré leur engin. Les présumés malfaiteurs seront présentés au procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Diébougou pour la suite de la procédure.

Agence d’Information du Burkina

