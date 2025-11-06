Burkina-Ioba – Emploi-Economie-Informelle

Ioba/Dano : Le Haut-commissaire échange avec les acteurs de l’économie informelle

Dano, 5 nov. 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara, a présidé le mercredi 5 novembre 2025 à Dano, une rencontre de concertation avec les acteurs de l’économie informelle, en présence du directeur provincial en charge de la jeunesse et de l’emploi.

L’objectif de la rencontre vise à structurer davantage le secteur informel afin de le rendre plus dynamique et performant dans la province. Elle a également servi de cadre de réflexion en vue de l’organisation prochaine d’un forum provincial sur l’économie informelle.

A l’ouverture des travaux, la présidente du conseil provincial de l’économie informelle du Ioba, Adjaratou Sédogo née Ouédraogo, a traduit la volonté des acteurs d’œuvrer à la professionnalisation de leurs activités.

Le haut-commissaire, Innocents Ouattara, pour sa part, a invité les participants à s’organiser afin de partager leurs expériences et à innover pour être plus compétitifs et aptes à conquérir le marché national et international.

Il a rappelé la vision du gouvernement axée sur la promotion et la consommation des produits locaux fabriqués par les artisans burkinabè. L’ordre du jour a porté notamment sur la présentation du bureau provincial de l’économie informelle, la mise en relation des participants et l’examen des modalités d’organisation du forum provincial.

Les participants ont marqué leur adhésion à l’organisation dudit forum prévu pour fin novembre 2025. Au total, 36 acteurs issus de divers secteurs d’activités ont pris part à la rencontre achevée sur une note de satisfaction générale.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata