Burkina-Ioba-Célébration-Journée-Nationale-Arbre

Ioba/Commune de Zambo : 570 arbres plantés sur le site de la grotte de Djikologo

Dano, 23 juin 2024 (AIB)- Le président de la délégation spéciale (PDS) de Zambo, Tasséré Badini, a présidé samedi 21 juin 2025, la séance de plantation de 570 arbres sur le site de la grotte de Djikologo dans le cadre de l’initiative présidentielle « L’heure patriotique pour reverdir le Faso. »

Les populations du village de Djikologo ont marqué leur adhésion à l’initiative présidentielle « L’heure patriotique pour reverdir le Faso » par une grande mobilisation. Assistées par les services des eaux et forêts, elles ont reboisé le site touristique « la Grotte de Djikologo ».

Le PDS de la commune, Tasséré Badini, a mis en terre le premier plan de karité, donnant ainsi le ton du début de plantation de 570 arbres composés de baobab, de nilotica et de karité.

Il a salué la remarquable mobilisation des associations de développement, de femmes et de la veille citoyenne.

« Je remercie les services forestiers de Zambo, le cantonnement basé à Djikologo et la gendarmerie de Dissin pour leur assistance » a-t-il ajouté.

Selon M.Badini, L’acte posé ce matin est patriotique et cette plantation d’arbres va reverdir davantage le site touristique et le rendre plus attrayant.

Le commandant du cantonnement, le chef du service départemental de Zambo et le chef de poste forestier de Djikologo ont relevé la nécessité de reverdir la forêt de Djikologo.

Pour eux, ce reboisement est la bienvenue car il va permettre de renforcer le couvert végétal de la zone. Ils ont insisté sur l’entretien et la protection des plants mis en terre.

Le responsable de la veille citoyenne et le représentant du chef de Djikologo se sont dit satisfaits de l’opération de reboisement et ont appelé les populations à rester engagées et à soutenir les initiatives de développement du Président du Faso.

Après la plantation, une visite guidée a permis aux participants de découvrir le site touristique de la Grotte de Djikologo.

Agence d’information du Burkina

SZ /BBP