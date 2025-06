Burkina-Ioba-Environnement-Foire-PFNL

Ioba : 2e édition des journées provinciales des produits forestiers non ligneux (PFNL)

Dano, 18 juin 2025 (AIB) – La direction provinciale des eaux et forêts du Ioba a organisée la deuxième édition des journées provinciales des Produits forestiers non ligneux (PFNL) du Ioba en partenariat avec Plan Burkina international, Bureau de Gaoua du 12 au 14 juin 2025 à Dano sous la présidence du haut-commissaire, Innocents Ouattara.

La tenue des journées provinciales des PFNL du Ioba s’inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la journée mondiale de l’environnement.

Cette journée est commémorée le 5 juin de chaque année. Dans le Ioba, elle est célébrée sous le thème : « Les produits forestiers non ligneux (PFNL), facteur de l’épanouissement socio-économique de la femme du Ioba ».

La présente édition était placée sous le parrainage du ministre en charge de la jeunesse et l’emploi, Roland Somda et du co-parrainage du PDG de la société Wend-Panga OR, El Adj Moussa Ouédraogo.

Durant les 72 H des journées provinciales des PFNL du Ioba, plusieurs activités ont été organisées au profit des acteurs de cette filière et des populations. Une course cycliste féminine et une course handy bike pour les femmes handicapées ont marqué le lancement des manifestations.

Une foire des PFNL et des produits de la pharmacopée traditionnelle a permis à une quarantaine d’exposants de présenter les produits naturels transformés ou améliorés pendant les trois jours de cette édition. Cette exposition a eu lieu au musée de la Femme de Dano.

Une cérémonie officielle d’ouverture s’est déroulée en présence de la chargée de mission, Henriette Ornélie Somé / Somda et de El Adj Souleymane Sawadogo représentant les deux parrains.

Ladite cérémonie a été ponctuée par des interventions, des animations musicales et une remise d’attestations de reconnaissance.

Le directeur provincial des eaux et forêts du Ioba, Ollo Julien Kambou a dit que l’objectif de ces journées est de promouvoir les PFNL dans la province tout en préservant l’environnement.

« Cette initiative a pour but de permettre aux acteurs de la filière des PFNL de renforcer et de nouer de nouvelles relations pour écouler leurs produits », a-t-il expliqué.

La plupart des PFNL sont issus des arbres. C’est pourquoi, il a invité les acteurs à beaucoup planter et protéger, à exploiter rationnellement les produits.

Le président de la délégation spéciale communale de Dano, Denis Zanré, a salué la participation remarquable aux journées PFNL du Ioba. « Votre mobilisation à cette cérémonie est la preuve de votre engagement à la valorisation et à la promotion des PFNL », a-t-il souligné.

La chargée de mission au ministère en charge des sports, Henriette Somé / Somda a, dans le message des parrains, salué les autorités provinciales pour leur engagement auprès des populations.

Elle a adressé les félicitations du ministre des sports à tous les acteurs. « Les parrains saluent cette initiative dont le but est de permettre la commercialisation des PFNL, créer et entretenir les relations entre les producteurs et les services techniques et les partenaires », a relevé Mme Somé.

Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara, a dit que le thème de la 2e édition des journées provinciales des PFNL a été bien choisi. « Plus de 70 % des acteurs du domaine sont des femmes.

Les PFNL du Ioba sont une source de revenus, de nutrition, de soins traditionnels et surtout un vecteur d’autonomisation économique en particulier pour les femmes et les jeunes », a indiqué M. Ouattara.

Selon lui, la valorisation durable des PFNL représente pour la population du Ioba dont une large frange dépendant de l’agriculture et des ressources naturelles, une opportunité majeure de lutte contre la pauvreté, d’adoption des changements climatiques et la préservation du patrimoine naturel.

« Parmi les difficultés que rencontrent les acteurs, il y a la difficulté d’écoulement des produits, la faible transformation et la faible organisation de la filière », a-t-il cité.

C’est conscient de cette situation que l’état burkinabé a pris l’option de soutenir la production nationale en faisant des filières, des pôles de croissance économique, a poursuivi Innocents Ouattara. Il a remercié les parrains pour leur disponibilité. Il a également félicité et encouragé tous les acteurs et tous les membres du comité d’organisation.

Le premier responsable du Ioba a procédé à la coupure du ruban symbolique marquant l’ouverture officielle de la 2e édition de la foire des PFNL.

La visite des stands a permis aux participants de découvrir la richesse de la biodiversité de la région du Sud-ouest.

Agence d’information du Burkina

