Initiatives présidentielles : Les acteurs du Sud-Ouest en conclave pour un développement endogène prospère

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Monsieur Emile ZERBO, représentant Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO, a présidé, le samedi 12 avril 2025, à Gaoua, région du Sud-Ouest, la cérémonie d’ouverture du forum régional du Sud-Ouest sur les Initiatives présidentielles.

Au nom de Son Excellence le Premier ministre, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Monsieur Emile ZERBO, a indiqué que dans sa politique de transformation du Burkina Faso en un pays qui réponde aux aspirations de développement des citoyennes et citoyens, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’Etat, a eu l’inspiration nécessaire de mettre en place des procédures accélérées dans divers domaines de développement appelées initiatives présidentielles. Et ces initiatives, poursuit-il, viennent en appui aux politiques sectorielles des départements ministériels et des collectivités territoriales en matière de développement économique et social.

Pour ce faire, souligne le Ministre d’Etat, Emile ZERBO, la mise en œuvre des Initiatives présidentielles doit mobiliser toutes les forces vives de chaque région pour une forte implication des communautés à la base dans le processus de prise en charge des projets socio-économiques au profit des masses laborieuses.

C’est pourquoi, au nom de Son Excellence le Premier ministre, il a salué à juste titre, les foras préparatoires qui se sont déroulés dans tous les chefs-lieux de province de la région et particulièrement le forum régional de Gaoua.

En effet, selon le Ministre d’Etat, Emile ZERBO, le forum régional de Gaoua permettra d’une part, de mieux comprendre les enjeux et les défis des initiatives présidentielles et, d’autre part, d’instaurer une culture de choix de projets structurants dans les politiques sectorielles en vue de faire du développement endogène une réalité.

C’est dans cette dynamique qu’il a invité l’ensemble des participants à se familiariser avec les grands projets de développement au cours des échanges. « Ce forum nous donne donc une belle occasion pour s’approprier les différentes initiatives présidentielles et nous armer davantage pour accompagner le Capitaine Ibrahim TRAORÉ dans sa politique acharnée pour mettre fin à toute entrave néocoloniale à notre développement », a-t-il déclaré.

Un film documentaire et des communications ont permis aux participants de découvrir les potentialités de développement économique, culturel et touristique de la région, et d’être outillés sur une meilleure mise en œuvre des Initiatives présidentielles dans cette partie du pays.

DCRP/MATM