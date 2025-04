FOOT-BFA-SPORT-STADE-RENOIVATION

Infrastructures sportives : le stade du 4 Août disponible en juin prochain

Ouagadougou, 23 avr. 2025 (AIB) – Le stade du 4 Août sera disponible en juin prochain, selon le ministre en charge des sports Roland Somda qui a effectué mercredi, une visite sur le chantier de normalisation de l’infrastructure sportive à Ouagadougou, avec la presse, a constaté l’AIB.

Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda qui était accompagné de son collègue de l’urbanisme et de l’habitat Mikaïlou Sidibé et du président de la Fédération burkinabè de football pour cette visite du stade du 4 Août, a été visiblement satisfait des travaux qui été réalisés.

Il a fait savoir que « le stade du 4 août sera disponible en juin 2025 », prenant l’engagement que « ce délai est une ligne rouge à ne pas franchir ».

Après la suspension des travaux de réhabilitation du stade du 4 Août en 2021 due à des insuffisances, les travaux de normalisation ont repris de manière intense (de jour comme de nuit) le 25 janvier dernier pour 6 mois. 50% de délai d’exécution a été consommé pour 80% de travaux exécutés selon l’entreprise sur le chantier.

L’ingénieur en génie hydraulique, chef de mission pour l’étude de la pelouse, du système d’arrosage et le contrôle des travaux Daouda Diané a fait savoir que la majeure partie des travaux ont été repris après un diagnostic avec la CAF (Confédération africaine de football).

« On a repris 80% des travaux. Les gros œuvres, pas les bétons. Il y a des cloisonnements et des décorations qu’on a faits. Il y a la luminosité qu’il fallait mettre aux normes. Il y a le système du carrelage qu’il fallait reprendre, la peinture et surtout les insignes », a expliqué l’ingénieur Diané.

Match inaugural du stade probablement en septembre à cause du gazon

Pour ce qui est du délai de juin pour la disponibilité du stade M. Diané a précisé que « c’est pour la livraison. Mais pour que la pelouse soit capable de résister aux efforts de jeu, il faut encore trois mois pour qu’ils puissent s’enraciner très correctement ». Il n’y aura donc pas de match en juin mais un peu plus tard pour bien prendre en charge le gazon. Selon l’expert, le type de gazon utilisé a été bien étudié tenant compte des conditions climatiques.

« Le gazon qui était là était du ray-grass pour les pays tempérés. Ce qui est là c’est pour les pays sahéliens mais qui ont été modifiés techniquement. C’est pour ça qu’il demande beaucoup d’entretien. Ce n’est pas parce qu’il va jaunir. Il grandi vite. C’est pour ça qu’il faut mettre une équipe d’entretien très responsable qui doit le suivre au jour le jour », détaille le chef de mission pour l’étude de la pelouse, du système d’arrosage et le contrôle des travaux Daouda Diané.

Il est fort possible donc que les Etalons du Burkina Faso reçoivent au stade du 4 Août, les Pharaons d’Egypte pour le compte de la 8e journée des éliminatoires de la coupe du monde de 2026.

Agence d’information du Burkina

as/ata