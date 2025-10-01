Burkina-Médias-Distinction

Inde : la journaliste burkinabè Mariam Ouédraogo sacrée « Personnalité médiatique internationale de l’année 2025 »

Ouagadougou, 1er octobre 2025 (AIB)-La journaliste des Éditions Sidwaya, Mariam Ouédraogo, a reçu, dans la nuit du 30 septembre 2025 à Kerala, en Inde, le « Prix international de la personnalité médiatique de l’année », décerné par l’Académie des médias de Kerala lors du Festival international des médias.

Le trophée lui a été remis par le ministre en chef de l’État du Kerala, Pinarayi Vijayan. Elle devient ainsi la première journaliste africaine à obtenir cette distinction, instituée il y a trois ans pour honorer des professionnels dont les écrits éclairent l’opinion publique sur des questions cruciales.

Selon le directeur de l’Académie, R.S. Babu, le travail de Mariam Ouédraogo « incarne l’intégrité et le courage journalistiques » et constitue une référence pour ses pairs à travers le monde.

En service à Sidwaya depuis 2013, Mme Ouédraogo s’est illustrée par des enquêtes sur la condition des femmes et des enfants dans le contexte de la crise sécuritaire au Burkina Faso.

Ses articles, notamment sur les violences sexuelles commises par des terroristes, ont été largement salués pour leur pertinence et leur impact.

En recevant son prix, la lauréate a exprimé sa gratitude à l’Académie et au gouvernement du Kerala, réaffirmant son engagement à « faire entendre les cris silencieux des femmes meurtries par le terrorisme ».

Elle a dédié son trophée aux victimes de violences, ainsi qu’à son média Sidwaya qui, selon elle, « a porté très haut la voix des sans-voix ».

Déjà récipiendaire de plus de vingt distinctions nationales et internationales, dont le Prix Reporter sans frontières -Mohamed Maïga, le Prix Bayeux des correspondants de guerre et le Prix ICFJ Knight aux États-Unis-, Mariam Ouédraogo avait été élevée au rang de chevalier de l’Ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication en décembre 2023.

Agence d’information du Burkina

CK/ata