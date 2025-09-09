Burkina-Immersion-Patriotique-Clôture

Immersion patriotique : fin d’un mois de formation civique pour les jeunes du Kadiogo

Ouagadougou, 9 septembre 2025 (AIB)-La cérémonie officielle de clôture de l’Immersion patriotique 2025 dans la région du Kadiogo s’est déroulée ce mercredi 9 septembre 2025 au stade municipal de Ouagadougou, marquant la fin d’un mois intensif d’initiation civique pour 20 000 bacheliers.

Dans la région du Kadiogo, près de 20 000 nouveaux bacheliers étaient réunis sur le terrain pour cette grande conclusion. Dans une ambiance d’émotion et de fierté, les participants ont célébré la fin d’un mois de formation basé sur les valeurs de patriotisme, civisme, cohésion sociale et sens du sacrifice.

La cérémonie a connu la présence d’une délégation gouvernementale composée du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé, et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano.

Pour le ministre de la Défense, le général de brigade Célestin Simporé, ce que les immergés ont montré à cette cérémonie est la preuve que le Burkina dispose de jeunes patriotes, conscients et résolument engagés à travailler au profit de la patrie.

« Ils ont reçu la formation patriotique qu’il faut, conformément aux mots d’ordre du camarade, président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », s’est réjoui le ministre Simporé.

« L’immersion a été une bonne chose, parce qu’elle nous a permis d’être solidaires entre nous. Les moniteurs nous ont appris à développer notre capacité physique, notre esprit d’entraide et notre sociabilité », a déclaré l’immergé Doria Zongo, du lycée municipal de Sig-Nooghin.

Ouédraogo Abdoul Aziz a indiqué avoir appris des techniques d’autodéfense et les gestes à adopter en cas d’attaque terroriste, en attendant l’intervention des forces combattantes. « Cela est vraiment important pour nous, surtout dans la situation actuelle du Burkina », a-t-il ajouté.

« Nous avons aussi pris conscience que beaucoup de nos frères et sœurs vivent dans des conditions difficiles, et cela nous pousse à avoir plus de compassion et de solidarité », a affirmé l’immergé, Congo-Sanata.

Lancée le 9 août 2025, cette Immersion patriotique a concerné les jeunes bacheliers dans toutes les régions du pays. Dans la région du Kadiogo, 20 000 jeunes étaient répartis dans 46 sections.

En rappel, instituée par le gouvernement en conseil des ministres le 2 mai 2025, l’Immersion patriotique obligatoire concerne les élèves admis au CAP, au BEP, au BEPC et au baccalauréat. Pour les bacheliers, elle constitue une condition pour entamer des études supérieures.

Agence d’Information du Burkina

LN/yos