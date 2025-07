Burkina – Sahel – Humanisation – Univers -Carcéral- Activités -culturelles

Humanisation de l’univers carcéral : L’association Mballah Waldere offre le sourire aux pensionnaires de Dori

Dori, 3 juil 2025 (AIB)-L’association Mballah Waldere a offert le mercredi 3 juillet 2025, le sourire aux pensionnaires de la maison d’arrêt et de correction de Dori, à travers des activités culturelle et artistique.

Troisième du genre, cette activité est intitulée festival de citoyenneté avec pour thème « 72 heures de sourire au profit des détenus de la maison d’arrêt et de correction de Dori ».

Selon le président de l’association Mballah Waldere, Arouna Séoné, ces activités artistiques et culturelles constituent un cadre d’expression et de solidarité pour les détenus et visent à leur donner une lueur d’espoir.

« Cette tribune favorise l’expression artistique et culturelle et permet le dialogue, la tolérance et l’acceptation mutuelle au sein des pensionnaires » a-t-il ajouté.

Le directeur de la maison d’arrêt et de correction de Dori, Demi oumarou a vivement remercié l’association Mballah Waldere pour l’organisation de cette journée culturelle.

De ses dires, sa structure travaille déjà à l’humanisation des détenus à travers le respect du droit à la visite, le maintien des liens sociaux, l’alimentation, la pratique du culte et la formation professionnelle pour leur réinsertion sociale.

« Ce festival vient ajouter de la terre à la terre dans le processus d’humanisation de l’univers !!carcéral et doit être pérennisé, au regard de la lueur d’espoir qu’il constitue pour les détenus, a rappelé M. Demi.

Il a surtout invité les détenus à profiter pleinement de la journée et surtout à s’approprier des conseils pratiques qui leurs sont prodigués afin de renforcer leurs capacités morales et psychologiques en vue de leur future réintégration sociale.

Le secrétaire général de la région du Sahel, Auguste Kinda, a salué l’initiative de l’association Mballah Waldere.

Pour lui, ces activités ne sont pas seulement un spectacle, mais un puissant outil de sensibilisation et de réinsertion et un moyen favorisant le dialogue et la cohésion sociale.

A l’occasion de cette journée, les invités du jour ont visité les locaux, les ateliers et le périmètre maraicher de la maison d’arrêt et de correction de Dori.

Une brochette d’artistes locaux a égayé les détenus, qui ont aussi eu droit à un panel.

Agence d’information du Burkina

AMM/BBP