Houet : une parade à motos pour promouvoir le port du casque

Bobo-Dioulasso, 5 décembre 2025 (AIB) – Une vaste parade à motos s’est tenue le vendredi 5 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso pour renforcer la sensibilisation au port du casque. L’activité s’inscrit dans le cadre du 30ᵉ anniversaire de la Police municipale.

Le top de départ a été donné devant la mairie par le Premier vice-président, Moussa SANOU, représentant le Président de la Délégation spéciale communale.

La caravane a sillonné les principales artères de la ville, mobilisant motards professionnels, forces de sécurité et populations civiles. Pour le Directeur général de la Police municipale, Saydou COULBALY, cette initiative est un appel citoyen au respect du code et à la prudence, face à la recrudescence des accidents en cette fin d’année.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata