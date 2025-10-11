Burkina-Houet-journee-excellence-scolaire-arrondissement 7

Houet : Une journée pour saluer le mérites des élèves et enseignants de l’arrondissement 7

Bobo-Dioulasso, 9 oct. 2025 (AIB) – L’arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso a célébré une journée d’excellence scolaire, ce jeudi 9 octobre 2025 au sein de la mairie dudit arrondissement. L’événement a rassemblé élèves, enseignants, parents, autorités locales et promoteurs d’établissements pour honorer les performances remarquables enregistrées au cours de la dernière année scolaire.

Placée sous le thème ‹‹ Excellence scolaire et engagement patriotique, levier du développement endogène ›› cette journée vise à rendre hommage aux élèves dont les résultats se sont distingués aux examens, mais aussi aux enseignants dont le dévouement et l’engagement ont permis de relever les performances scolaires malgré les défis. En effet, la circonscription d’éducation de base de Bobo 7 a enregistré au cours de l’année scolaire écoulée un taux de réussite de 90%. A cet effet, les autorités de l’arrondissement ont marqué une halte pour saluer le mérites des différents acteurs.

Au cours de cette cérémonie d’excellence, les lauréats composés des meilleurs élèves de l’arrondissement au Certificat d’études primaires (CEP), les meilleurs élèves des villages rattachés à l’arrondissement, les meilleurs élèves en situation de déplacé interne et en situation de handicap ainsi que les meilleurs élèves des établissements franco-arabe ont été récompensés en fonction de leurs performances, avec des kits scolaires, des vélos et vélos moteurs et des enveloppes financières.

En plus des élèves, les enseignants et les responsables d’établissements ayant enregistrés les meilleurs taux de réussite ont vu leur mérite également récompensé. Ces derniers reçoivent des attestations et des motocyclettes pour les plus méritants.

A travers ce geste, la mairie de l’arrondissement n°7 entend renforcer la culture de l’effort, valoriser les performances scolaires et encourager aussi bien les élèves que les enseignants à persévérer sur la voie de l’excellence. Selon le Président de la délégation spéciale de l’arrondissement n°7 Souleymane Sanon, cette cérémonie traduit la fierté et les encouragements des autorités locales pour promouvoir l’excellence scolaire. « Nous sommes fiers de nos élèves et reconnaissants envers nos enseignants pour leur engagement sans relâche. Cette célébration vise à récompenser l’effort, mais aussi à susciter une saine émulation entre les apprenants. L’éducation reste la pierre angulaire de notre développement local », a-t-il souligné.

Pour sa part, le représentant du Président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, Moussa Sanou, a salué l’engagement des acteurs du monde éducatif tout en exhortant les apprenants à poursuivre leurs efforts. « L’excellence n’est jamais le fruit du hasard. Elle se construit par le travail, la discipline et le respect des valeurs républicaines. Nous félicitons les lauréats du jour et invitons tous les élèves à faire preuve de persévérance, car c’est par l’éducation que nous bâtirons un Burkina Faso fort et prospère », a-t-il déclaré.

Quant aux lauréats, visiblement émus et fiers, ils ont exprimé leur joie et leur profonde reconnaissance aux autorités locales pour cette marque d’attention et d’encouragement. Pour eux, cette distinction représente une véritable source de motivation à persévérer dans l’effort et à viser toujours plus haut. Ils ont salué l’engagement de la mairie de l’arrondissement 7 et de la circonscription d’éducation de base, convaincus que ce type d’initiative contribue à renforcer la confiance en soi, l’amour du travail bien fait et la quête permanente de l’excellence au sein des établissements scolaires.

