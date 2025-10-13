Burkina-Environnement-Jeunesse-COREJEC-Maternité

Houet : Une association de jeunes veut reverdir la maternité Guimbi Ouattara de Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 11 oct. 2025 (AIB) – La Coordination régionale des jeunes pour l’environnement et le climat (COREJEC/HBS) a organisé, samedi, une visite écologique à la maternité Guimbi Ouattara de Bobo-Dioulasso, actuellement en réhabilitation. L’objectif est de reverdir ce service public dans les jours à venir afin d’offrir un cadre plus agréable et convivial aux patients ainsi qu’au personnel de santé.

Selon le coordonnateur régional, Évariste Thiombiano, la démarche s’inscrit dans la volonté de la coordination d’aménager le paysage de la maternité pour en faire un espace verdoyant et propice au bien-être.

« Nous voulons contribuer à un environnement sain et accueillant pour tous », a-t-il souligné.

Représentant le major de la maternité, Séni Guira s’est dit particulièrement satisfait de cette initiative.

« Gérer l’environnement et l’embellir, c’est rendre notre cadre de vie agréable », a-t-il déclaré.

Il a également invité la population de la région du Guiriko à s’approprier le projet afin d’en garantir la réussite.

« Plusieurs personnes sont nées ici et la maternité reste une référence », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le coordonnateur du comité de pilotage pour la réhabilitation, Abou Soufiane Traoré, a également salué l’initiative de la COREJEC/HBS.

« La maternité Guimbi est la plus fréquentée. Il était temps de la réhabiliter pour lui donner un nouveau visage et des équipements modernes. Cette visite écologique vient renforcer nos efforts », a-t-il indiqué.

Agence d’Information du Burkina

AB/bak