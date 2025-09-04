Houet /Montée des couleurs : Le personnel de la commune de Bobo-Dioulasso réaffirme son engagement patriotique

Bobo-Dioulasso, 3 septembre 2025 (AIB) – Le personnel de la mairie centrale de Bobo-Dioulasso, accompagné d’autorités communales, coutumières, militaires et paramilitaires, a pris part, le mercredi 3 septembre 2025, à la traditionnelle cérémonie communale et tournante de montée des couleurs nationales, placée sous la présidence du Président de la délégation spéciale (PDS), Laurent K. Kontogom.

La cérémonie, caractérisée par la solennité, a été l’occasion pour les participants de rendre hommage au drapeau national et de réaffirmer leur attachement aux idéaux de la Nation. Dans son allocution, le PDS a souligné l’importance de ce rituel civique, symbole de discipline, de cohésion et de fidélité à la patrie.

M. Kontogom a rappelé des épisodes marquants de l’histoire récente, notamment la résistance populaire face au putsch de septembre 2015 et le changement du 30 septembre 2022. Selon lui, ces événements illustrent la résilience du peuple burkinabè et la protection de Dieu qui accompagne toujours la Nation.

Le PDS a également mis en exergue plusieurs initiatives en cours dans la commune. Il s’agit entre autres de l’immersion patriotique des nouveaux bacheliers, de l’opération « Bobo Sanya Sia », de la mobilisation autour de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », de la première édition de la Semaine de l’hôtellerie, de la coupe communale de la relève qui entame ses quarts de finale, ainsi que de la création de la Communauté de communes du Grand Bobo.

Il a enfin formulé des prières pour l’abondance des pluies et la réussite de la campagne agricole, ainsi que pour la protection des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), acteurs engagés dans la lutte contre l’insécurité.

