Houet : l’Église des Assemblées de Dieu offre 172 kits scolaires aux enfants des détenus de la MACB

Bobo-Dioulasso, 6 oct. 2025 (AIB) – À l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, l’Église des Assemblées de Dieu a offert, ce lundi, 172 kits scolaires aux enfants des détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso (MACB), dans un élan de solidarité et d’amour du prochain.

Composés de sacs d’écoliers, de cahiers, de livres, de stylos et d’autres fournitures, ces kits visent à permettre aux enfants de débuter l’année scolaire dans de bonnes conditions. Selon les responsables de l’Église, cette action s’inscrit dans la volonté de soutenir les couches sociales vulnérables et de préserver le lien familial entre les détenus et leurs enfants.

« Ces kits scolaires témoignent notre solidarité envers ces jeunes enfants. Ils ne sont pas seuls dans cette épreuve, bien que leurs parents soient en détention. Ils ont d’autres parents, car les enfants sont avant tout des Burkinabè », a déclaré le président de la région ecclésiastique des Assemblées de Dieu Bobo Sud, Pasteur Michel Ouedraogo

La donatrice, Mme Schaeffer Esther, a pour sa part indiqué que ce don vise à témoigner leur solidarité envers les enfants des détenus, qui n’ont souvent pas les moyens nécessaires pour bénéficier d’une meilleure éducation.

Les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole surnommé P.O., ont exprimé avec émotion leur gratitude pour cette marque d’attention.

Le directeur de la MACB, l’inspecteur principal de sécurité pénitentiaire Modeste E. Ky, a salué l’initiative qui, selon lui, « va au-delà du simple don matériel » et contribue à la réinsertion sociale des détenus, en leur montrant que leurs familles ne sont pas oubliées.

En agissant ainsi, l’Église des Assemblées de Dieu réaffirme son engagement en faveur de l’éducation, considérée comme un levier essentiel pour l’avenir des enfants, quelles que soient les conditions de vie de leurs parents.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance marquée par des prières et des bénédictions pour une bonne année scolaire et pour le retour durable de la paix au Burkina Faso.

