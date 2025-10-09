Burkina-Houet-Passation-Commandement-CIS 2

Houet : Le nouveau commandant de la 2e Compagnie d’incendie et de Secours promet préserver les acquis

Bobo-Dioulasso, 9 oct. 2025 (AIB)-Le nouveau Commandant de la deuxième compagnie d’incendie et de secours, le Capitaine Prosper G. Belemsigri a indiqué jeudi qu’il œuvrera, avec l’aide de ses collaborateurs, à consolider les acquis de son prédécesseur et poursuivre la dynamique déjà engagée, afin d’assurer une réponse rapide et efficace aux sollicitations des populations.

« Je m’engage, avec l’ensemble du personnel de la compagnie, à préserver les acquis de mon prédécesseur et à renforcer la dynamique déjà engagée afin de répondre promptement aux sollicitations des populations », a déclaré le Capitaine Prosper G. Belemsigri à la deuxième Compagnie d’Incendie et de Secours (CIS 2) de Bobo-dioulasso.

Le capitaine Belemsigri s’exprimait jeudi 9 octobre 2025, à l’occasion de la cérémonie de passation de commandement présidée par le commandant la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers (BNSP), le Colonel Daba Naon.

Le nouveau commandant a traduit sa reconnaissance au haut commandement pour la confiance placée en sa personne, avant de saluer le travail abattu par son prédécesseur, le Lieutenant-colonel Mamadou Go.

Il a assuré de sa disponibilité à poursuivre la mission de service public confiée aux sapeurs-pompiers, notamment la protection des populations du Guiriko et des usagers de la RN1.

La cérémonie a mobilisé plusieurs autorités militaires et paramilitaires de la garnison de Bobo-Dioulasso, venues témoigner leur soutien à la nouvelle équipe de commandement.

Agence d’information du Burkina

YOS/bbp