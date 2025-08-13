Burkina-Houet-Conférence-Publique-MPSC

Houet : Le MPSC tient une conférence publique sur la mobilisation africaine à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 10 août 2025 (AIB)- Dans le cadre de ses Journées de Mobilisation Panafricaine, le mouvement Mobilisation Patriotique des Sens Civiques (MPSC) a organisé le dimanche, une conférence publique au Conseil régional du Guiriko, sur le thème : « Révolution progressiste et populaire, acquis et défis à relever pour une mobilisation africaine ».

Placée sous le patronage de Mme le Gouverneur de la région du Guiriko, représentée par M. Fousséni Traoré, Chargé d’études, et sous le parrainage du Lieutenant-colonel Lassané Porgo, commandant de la 2e Région militaire, l’activité a été présidée par Sa Majesté, le Chef de canton de Bobo.

La conférence a été animée par M. Bationo de Kyon et le Lieutenant-colonel Porgo. Les échanges ont porté sur les acquis engrangés par les luttes populaires africaines et sur les défis majeurs pour une mobilisation panafricaine efficace.

Dans son allocution, le représentant du Gouverneur a salué les moments forts de ces journées, notamment l’immersion à Faso Mêbo, symbole d’attachement aux valeurs de la souveraineté et le développement endogène, le match gala intercommunautaire, signe de fraternité et de cohésion, ainsi que le forum des leaders panafricains, présenté comme la mémoire vivante des luttes passées et une source d’inspiration pour l’avenir.

Au terme de ces Journées de Mobilisation Panafricaine 2025, Mme le Gouverneur a exprimé sa fierté et sa reconnaissance pour la qualité des échanges, la chaleur humaine partagée et la force des engagements pris. Elle a exhorté les participants à garder en tête que « l’Afrique que nous voulons ne se construira pas ailleurs, ni demain, mais ici et maintenant, par nous-mêmes et pour nous-mêmes ».

