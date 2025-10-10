Burkina-Houet-Passation-Commandement-GIS2

Houet: Le Lieutenant-colonel Go prend le commandement du 2e Groupement d’Incendie et de Secours

Bobo-Dioulasso, (AIB)-Le Lieutenant-colonel Mamadou Go a officiellement pris jeudi à Bobo-Dioulasso le commandement du deuxième Groupement d’Incendie et de Secours (GIS 2) de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP), promettant de travailler avec ardeur pour servir la population.

C’était au cours d’une cérémonie militaire à Bobo-dioulasso, présidée par le Commandant de la BNSP, le Colonel Daba Naon, en présence de la Gouverneure de la région du Guiriko, des autorités militaires, paramilitaires, administratives, coutumières et religieuses.

Désormais à la tête GIS 2, regroupant les Compagnies d’Incendie et de Secours des régions du Guiriko, du Tannounyan et du Djôrô, le lieutenant-colonel Mamadou Go s’est engagé à travailler avec « ardeur, dévouement loyauté» pour servir les populations sous sa responsabilité.

Le Commandant de la BNSP, le Colonel Daba Naon, a pour sa part exhorté le nouveau chef de groupement à poursuivre la dynamique d’efficacité et de proximité déjà amorcée par l’institution, tout en renforçant la discipline et l’esprit de corps au sein des unités.

Créés par décret présidentiel le 6 février 2024, les Groupements d’Incendie et de Secours visent à améliorer la couverture opérationnelle et la réactivité des sapeurs-pompiers à travers le territoire national.

