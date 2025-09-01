Burkina-Houet-Election-PCA

Houet : Laurent Kontogom élu président du Conseil d’administration du Grand Bobo

Bobo-Dioulasso, 28 août 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent K. Kontogom a été élu, jeudi 28 août, président du Conseil d’administration de la Communauté des communes du Grand Bobo, lors de la première session ordinaire de l’institution tenue à l’hôtel de ville de Bobo-Dioulasso.

Créée par convention le 10 mars 2023 et officialisée le 29 juillet 2025, la Communauté des communes du Grand Bobo regroupe désormais les communes de Bobo-Dioulasso, Bama et Péni. Elle vise à renforcer la coopération intercommunale pour un développement local harmonieux dans la province du Houet.

La session inaugurale, présidée par le Haut-commissaire du Houet, a permis aux membres d’examiner et d’adopter plusieurs points inscrits à l’ordre du jour, notamment la validation des représentants (quatre par commune), l’adoption de la convention constitutive, le règlement intérieur et l’élection des organes dirigeants.

À l’issue des élections, Laurent K. Kontogom a été porté à la tête du Conseil d’administration. Il sera assisté par Félix Baye, PDS de la commune de Bama, élu vice-président.

Dans son discours, M. Kontogom a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui, et s’est engagé à œuvrer pour une synergie d’action entre les communes membres. Pour sa part, M. Baye a salué cette initiative, soulignant qu’elle constitue une avancée majeure pour la mutualisation des ressources et des compétences.

Les échanges ont également porté sur les modalités de contribution des communes membres, le recrutement du personnel et les mécanismes de fonctionnement administratif. La commune de Péni a officiellement rejoint la structure lors de cette session.

Agence d’Information du Burkina