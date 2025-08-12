Burkina-Travaux-Construction-Stade-15000- Places-

‎Houet/Infrastructures sportives : Avancement notable des travaux du stade de 15 000 places de Bobo-Dioulasso

‎Bobo-Dioulasso, 09 août 2025 (AIB)- Le Conseiller technique du ministre en charge des sports, Alexandre Yougbaré, a constaté ce samedi, une progression significative du chantier des travaux de construction du stade de 15 000 places de Léguema, qui affiche un taux de réalisation de 50,24 % au 31 juillet 2025, et conforme aux normes de la CAF et de la FIFA.

‎Les fondations sont achevées, les structures métalliques en cours de montage et la pose des gradins préfabriqués est déjà entamée. L’acheminement de certains éléments depuis la Turquie se poursuit et la livraison du stade de catégorie 3 est prévue pour avril 2026.

‎Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Présidentielle pour la Relève et l’Élite sportive (IP-RELIS) et il vise à doter l’ensemble des 17 régions d’infrastructures sportives modernes pour la détection, la formation et le développement des jeunes sportifs, tout en offrant des opportunités économiques aux jeunes impliqués dans la réalisation desdits infrastructures.

‎Agence d’information du Burkina

‎OS/BBP

