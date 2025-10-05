Houet : FC Immoza remporte la 4ᵉ édition du tournoi de la fraternité

Satiri, 4 oct. 2025 (AIB)-Le terrain de l’école primaire de Satiri, village situé à environ 45 kilomètres de Bobo-Dioulasso, dans la province du Houet, a abrité, le samedi 27 septembre 2025, la grande finale de la 4ᵉ édition du tournoi de la fraternité. L’événement était placé sous le thème : « Participation citoyenne à la cohésion sociale et à la reconquête du territoire national ».

La rencontre a opposé FC Immoza de Wattalàna, en bleu, à FC Barrage, en rouge. Après un match équilibré et engagé, le score est resté nul et vierge à l’issue du temps réglementaire. C’est à l’épreuve des tirs au but que FC Immoza s’est imposé par 1 but à 0, décrochant ainsi le trophée.

L’équipe victorieuse a reçu une enveloppe de 75 000 F CFA, un jeu de maillots, un ballon et le trophée du tournoi, tandis que le finaliste malheureux est reparti avec 50 000 F CFA, un ballon et un jeu de maillots.

Le promoteur du tournoi, Locsi Traoré, s’est félicité de la forte mobilisation du public et a salué l’esprit de fraternité qui a prévalu, gage, selon lui, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale à Satiri et dans ses environs.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AB/ata