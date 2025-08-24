BURKINA-HOUET-INITIATIVE-FASO-MEBO-DON

Houet/Faso Mêbo : Les corps constitués mobilisent plus de 5 millions FCFA

Bobo-Dioulasso, 23 août 2025 (AIB) – Les corps constitués de la région du Guiriko, conduits par le gouverneur, Mariama Konaté, ont apporté ce samedi 23 août 2025, une contribution d’une valeur totale de 5 090 000 FCFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Le don est composé de 310 tonnes de granit concassé d’une valeur de 4 030 000 FCFA, 5 tonnes de ciment de 550 000 FCFA, un appui en bon de carburant de 500 000 FCFA et 4 paquets de cache-nez d’un montant de 10 000 FCFA.

Cette mobilisation est le fruit d’une collecte coordonnée par le gouverneur sur une période d’un mois.

La remise a eu lieu à Bobo-Dioulasso, ce samedi 23 août 2025, en présence de plusieurs autorités administratives et sécuritaires.

Le Haut-commissaire de la province du Houet, Laurent Koudougou Kontogom, a transmis le don au responsable du volet assainissement et embellissement de Faso Mêbo, le capitaine Mamadou Héma.

Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, a salué l’élan de solidarité des corps constitués.

« L’engagement ne doit pas faiblir. Les messages de sensibilisation sont bien, mais venir soi-même donner l’exemple en apportant sa contribution est encore meilleur », a-t-elle indiqué, rappelant que le développement est « une course de fond et non de vitesse ».

Pour sa part, le capitaine Mamadou Héma, a exprimé sa reconnaissance.

« Les contributions sont les bienvenues à Faso Mêbo », a-t-il affirmé, soulignant l’esprit patriotique qui anime les populations de la région depuis le lancement de l’initiative présidentielle.

En plus de Faso Mêbo, les corps constitués de la région se sont également engagés à soutenir le projet de construction de 50 logements à Moami, à hauteur de 5 000 000 FCFA, soit l’équivalent d’une villa.

La remise de cette autre contribution interviendra dans les jours à venir.

Agence d’information du Burkina

AB/hb/oo