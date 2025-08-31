BURKINA-HOUET-INITIATIVE-DON-FASO-MEBO

Houet/Faso Mêbo : La jeunesse des Assemblées de Dieu de Bobo offre 25 tonnes de granit

Bobo-Dioulasso, 30 août 2025 (AIB) – La Jeunesse des assemblées de Dieu (JAD) de Bobo a remis ce samedi 30 août 2025, 25 tonnes de granit et 1 chargement de sable, pour soutenir les actions d’embellissement du pays dans le cadre de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo »

Dans la matinée du samedi 30 août 2025, sous l’encadrement de leurs responsables des régions ecclésiastiques Bobo Nord et Bobo Sud, respectivement Jean-Michel Tiendrebéogo et Jérémie Kienon, les jeunes ont contribué à hauteur de leurs moyens pour soutenir ce projet national.

La jeunesse a réuni 25 tonnes de granit ainsi qu’un chargement de sable.

La remise officielle du don a eu lieu ce samedi 30 août 2025, dans une ambiance animée par la fanfare locale, en présence du Président de la région ecclésiastique de Bobo Nord, Pasteur Daniel Bouda.

Le pasteur Bouda, s’est dit satisfait de voir que les jeunes se mobilisent pour l’intérêt de notre pays.

« Nous faisons partie de ce pays, et contribuer à son embellissement est un devoir pour chacun. Nous encourageons tout le monde à se mettre en action », a-t-il indiqué.

Le coordonnateur du centre n°1 de la JAD, Jérémie Kienon, a pour sa part, insisté sur l’importance de l’engagement des jeunes.

« Nous ne devons pas rester à l’écart, surtout face à une initiative aussi noble. Nous invitons tous les Burkinabè à se mobiliser afin de contribuer au développement de notre pays », ajouté M. Kienon.

Pour le Président du comité d’organisation, Harouna Nikiema, satisfait de la mobilisation, c’est une première initiative.

« Mais nous comptons faire encore mieux à l’avenir. Nous aimons notre nation et nous souhaitons la voir propre. C’est un engagement patriotique pour nous », a-t-il déclaré.

Agence d’information du Burkina

AB/hb/oo