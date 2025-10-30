Burkina-Guiriko- Houet-formation-médiation-financière

Houet : Des associations de consommateurs outillés sur la médiation et l’éducation financière à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 30 octobre 2025 (AIB) – La cérémonie de clôture de la session de formation de 72 heures destinée à renforcer les capacités des associations de défense des droits des consommateurs sur la médiation et l’éducation financières s’est tenue ce jeudi à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Organisée par l’Agence nationale de Promotion de la Finance inclusive (ANPFI) à travers l’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF), cette activité a réuni plus d’une trentaine de participants.

La cérémonie a été présidée par le chargé d’appui, représentant le Directeur général de l’ANPFI, Nicolas Kobiané, en présence du médiateur financier de l’OQSF du Sénégal, Banda Diouf, invité spécial de l’activité.

Durant trois jours, du 28 au 30 octobre 2025, les participants ont été outillés sur plusieurs modules portant notamment sur la budgétisation, l’épargne, la gestion des dettes et la protection des consommateurs des services financiers. Cette initiative s’inscrit dans la mission de l’ANPFI, qui œuvre pour le renforcement des capacités de financement des prestataires de services financiers, l’accès des populations vulnérables et des PME aux services financiers, ainsi que la protection des consommateurs.

Après les étapes de Ziniaré et de Koudougou, la session de Bobo-Dioulasso a permis d’approfondir les échanges sur la gestion responsable des finances personnelles. Au regard de la pertinence des échanges, les participants ont exprimé le souhait de bénéficier d’autres formations similaires afin de mieux accompagner leurs membres.

Le président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso, Dasmané Traoré, a salué l’initiative, estimant qu’elle répond à un besoin réel.

« Cet atelier est d’un grand intérêt pour les représentants des consommateurs. Beaucoup ne profitaient pas pleinement des bienfaits des institutions financières. Il était temps d’intéresser cette partie importante de la population », a-t-il déclaré.

Selon lui, « la gestion de la dette et de l’épargne sont des outils nécessaires à tout citoyen pour vivre sainement dans une hygiène économique incontestable ».

Pour sa part, le Médiateur financier de l’OQSF, Edgard Ouattara, a expliqué que la formation visait à renforcer les compétences des associations dans la gestion budgétaire et la médiation financière.

« Lorsqu’un litige survient entre un consommateur et une institution financière, le dispositif de médiation facilite un règlement à l’ amiable pour éviter les contentieux », a-t-il précisé.

Il a enfin invité les bénéficiaires à servir de relais au sein de leurs structures respectives pour diffuser les connaissances acquises et contribuer à l’inclusion financière au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

AB/bbp