Burkina-Sport-Football-Super-Coupe-Rentrée-Bobo

Houet : Calcio FC remporte la Super Coupe de la Rentrée face à TSR sur le score de 1 à 0

Bobo-Dioulasso, 12 oct. 2025 (AIB) – Calcio FC a remporté dimanche, sur le terrain de l’école primaire de Tougait, la Super Coupe de la Rentrée en battant l’équipe du TSR sur le score de 1 but à 0.

Habillée en orange, l’équipe de Calcio FC, vainqueur du tournoi de soutien aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), affrontait TSR, championne du tournoi Kangala Vacances Foot, vêtue de bleu.

Placée sous le thème « Promotion de la vision du Camarade Président Capitaine Ibrahim Traoré en matière de sport », la finale a enregistré la présence du directeur régional des Sports et des Loisirs du Guiriko, Seydou Kaboré, ainsi que de plusieurs autorités locales et d’un public nombreux.

Après une première période équilibrée, Calcio FC a ouvert le score en seconde mi-temps. Malgré les tentatives de TSR, le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final, 1 but à 0 pour Calcio FC, qui décroche ainsi le trophée de la Super Coupe.

L’équipe vainqueur, Calcio FC, repart avec 100 000 F CFA, un ballon, des médailles et le trophée. Le finaliste TSR obtient 50 000 F CFA, des médailles et un ballon, tandis que les troisièmes et quatrièmes remportent respectivement 25 000 F CFA et 15 000 F CFA.

Pour le promoteur, Lassané “Donking” Ouédraogo, l’initiative vise à offrir un cadre d’épanouissement aux jeunes, rappelant que, selon le Président du Faso, « le sport est essentiel pour une jeunesse saine et une nation forte ».

Agence d’Information du Burkina

AB/bak