Hôpital Bogodogo : Un projet de près de 6 milliards FCFA lancé pour améliorer la qualité des soins

Ouagadougou, 5 mai 2025 (AIB)- Le gouvernement burkinabè en partenariat avec l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), a lancé lundi, au Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B), un projet de près de 6 milliards de FCFA de 36 mois pour renforcer l’offre et la qualité des soins des populations.

«Ce projet d’appui au renforcement des services du CHU de Bogodogo, de la maintenance medico-technique et de la lutte contre les hépatites virales au Burkina Faso est le fruit d’un partenariat exemplaire entre le Burkina Faso et l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) », a déclaré le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou.

Pour lui, le projet d’un montant de 5 milliards 900 millions de FCFA de 3 ans vise à renforcer l’offre et la qualité des soins des populations.

Dr Kargougou s’exprimait lundi, dans les locaux du CHU-B, au cours d’une cérémonie de lancement officiel du projet d’appui au renforcement des services et prévention des hépatites virales dont le centre sanitaire va bénéficier une grande partie dudit projet.

Divers partenaires soutiennent le Burkina à travers le projet. Il s’agit du bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets, (UNOPS), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Université degli Studi di Padova, (UNIPD) et du Collegio Universitario aspiratif medici misssionari (CUAMM).

A écouter le ministre de la Santé, au moment où certains pays ont décidé de revoir à la baisse, sinon de suspendre leur soutien dans le domaine de la santé, l’Italie renforce son appui dans le système sanitaire du pays.

« Ensemble construisons les fondements d’un système de santé plus équitable, plus accessible et plus performant dans la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour offrir des soins de qualité aux Burkinabè », a confié Dr Kargougou.

Il a fait remarquer que le projet se décline en trois composantes dont la première sera exécutée par UNOPS, est axée, entre autres, sur la réhabilitation, la construction, l’acquisition des équipements médicaux immobiliers.

« La deuxième basée sur le renforcement des capacités de pilotage du CHU-B, la maintenance medico technique et la lutte contre les hépatites virales, sera mise œuvre par l’OMS », a-t-il précisé.

Dr Robert Kargougou a ajouté que la troisième composante relative à la prévention et au traitement des hépatites virales B et C sera mise en œuvre par le collège universitaire des aspirants médecins missionnaires avec l’Afrique et de l’Institut supérieur de la santé d’Italie.

Le directeur général du CHU-B, Seydou Nombré, a pour sa part, noté que son centre hospitalier est le plus grand bénéficiaire à 90% du projet.

M. Nombré a rappelé que l’une des composantes du projet va permettre de renforcer la capacité en terme d’intervention chirurgicale dans son établissement sanitaire.

« Pour ce qui est des interventions d’ordres transversales, nous n’avons que 2 salles opératoires. Avec ce projet, nous allons passer de 2 à 4 salles opératoires », s’est-il rejoui.

La directrice de l’Agence italienne pour la coopération au développement de l’Italie, Laura Bonauti, a soutenu que le lancement de ce nouveau projet de coopération dans le domaine sanitaire va renforcer les liens historiques entre le Burkina et son pays.

Selon Mme Bonauti, l’Italie est consciente de l’impact de son intervention qui va soulager la population sur le plan sanitaire.

Elle a par ailleurs traduit la disponibilité des autorités du pays pour renforcer l’offre de soins des Burkinabè.

En rappel, depuis 1980, l’Italie intervient au Burkina Faso dans le domaine de la santé.

Agence d’information du Burkina

NO/BH/ATA