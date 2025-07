FOOT-BFA-AFR-SPORT-CAF-MSJE-FBF-STADE-HOMOLOGATION

Homologation du stade du 4 Août : le certificat remis au Chef de l’État

Ouagadougou, 4 juil. 2025 (AIB) – Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu ce vendredi en fin de matinée, le certificat d’homologation du Stade du 4-Août des mains du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, M. Roland SOMDA, a annoncé la Présidence du Faso.

C’est un long épisode qui se referme avec l’homologation du Stade du 4-Août de Ouagadougou par la Confédération africaine de football (CAF). Cette homologation s’est faite sur la base des rapports d’inspection des différents experts techniques.

Dans sa décision, l’instance dirigeante du football africain a adressé ses « plus sincères félicitations au Gouvernement du Burkina Faso ainsi qu’à la Fédération burkinabè de football pour les efforts soutenus et les investissements significatifs engagés dans la rénovation et la modernisation de cette infrastructure ».

Le ministre Roland SOMDA, en remettant officiellement le certificat d’homologation au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, affirme être guidé par « un devoir de redevabilité conformément aux orientations reçues ». Il déclare que l’inauguration de ce joyau, tant attendu, interviendra les jours à venir.

À cette remise, le ministre chargé des Sports était accompagné de l’Ambassadeur pour le sport, du Président de la Fédération burkinabè de Football et du Directeur général de Burkina YIN-WISGR META (BYM).

Agence d’information du Burkina

Sources : Direction de la Communication de la Présidence du Faso