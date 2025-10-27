Facebook
Instagram
Mail
Soundcloud
Twitter
Youtube
ACCUEIL
POLITIQUE
ECONOMIE
SOCIETE
REGIONS
BOUCLE DU MOUHOUN
LES BANWA
KOSSI
MOUHOUN
NAYALA
SOUROU
CASCADE
LERABA
COMOE
CENTRE
KADIOGO
CENTRE–EST
BOULGOU
KOULPELOGO
KOURITENGA
CENTRE NORD
BAM
NAMENTENGA
SANMATENGA
CENTRE-OUEST
BOULKIEMDE
SANGUIE
SISSILI
ZIRO
CENTRE SUD
BAZEGA
NAHOURI
ZOUNDWEGO
EST
GNAGNA
GOURMA
KOMPIENGA
KOMANDJARI
TAPOA
HAUT BASSINS
HOUET
KENEDOUGOU
TUY
NORD
LOROUM
PASSORE
YATENGA
ZONDOMA
PLATEAU CENTRAL
GANZOURGOU
OUBRITENGA
SAHEL
OUDALAN
SENO
SOUM
YAGHA
SUD-OUEST
BOUGOURIBA
IOBA
NOUMBIEL
PONI
EVENEMENTS
FESPACO
FETE INDEPENDANCE
JNP
NAK
SABEL
SIAO
SITHO
SNC
SNI
FESPACO
FETE INDEPENDANCE
JNP
NAK
SIAO
SITHO
SNC
SNI
INTERNATIONAL
AFRIQUE
AMERIQUE
ASIE
EUROPE
OCEANIE
CULTURE
SPORT
BOXE
CYCLISME
FOOTBALL
HANDBALL
JUDO
KARATE
LUTTE
PETANQUE
VOLLEY BALL
BOXE
CYCLISME
FOOTBALL
HANDBALL
JUDO
KARATE
LUTTE
PETANQUE
VOLLEY BALL
MEDIAS
PHOTO
VIDEO
VIDEO
Recherche
38.1
C
Ouagadougou
AIB
AIB REGIONS
AIB GRANDS EVENEMENTS
QUOTIDIEN SIDWAYA
Facebook
Instagram
Mail
Soundcloud
Twitter
Youtube
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous à votre compte :
votre nom d'utilisateur
votre mot de passe
Mot de passe oublié? obtenir de l'aide
Récupération de mot de passe
Récupérer votre mot de passe
votre email
Un mot de passe vous sera envoyé par email.
AIB – Agence d'Information du Burkina
ACCUEIL
POLITIQUE
ECONOMIE
SOCIETE
REGIONS
BOUCLE DU MOUHOUN
LES BANWA
KOSSI
MOUHOUN
NAYALA
SOUROU
CASCADE
LERABA
COMOE
CENTRE
KADIOGO
CENTRE–EST
BOULGOU
KOULPELOGO
KOURITENGA
CENTRE NORD
BAM
NAMENTENGA
SANMATENGA
CENTRE-OUEST
BOULKIEMDE
SANGUIE
SISSILI
ZIRO
CENTRE SUD
BAZEGA
NAHOURI
ZOUNDWEGO
EST
GNAGNA
GOURMA
KOMPIENGA
KOMANDJARI
TAPOA
HAUT BASSINS
HOUET
KENEDOUGOU
TUY
NORD
LOROUM
PASSORE
YATENGA
ZONDOMA
PLATEAU CENTRAL
GANZOURGOU
OUBRITENGA
SAHEL
OUDALAN
SENO
SOUM
YAGHA
SUD-OUEST
BOUGOURIBA
IOBA
NOUMBIEL
PONI
EVENEMENTS
Tous
FESPACO
FETE INDEPENDANCE
JNP
NAK
SABEL
SIAO
SITHO
SNC
SNI
CENTRE
Tour du Faso 2025: vers un duel électrique Burkina-Maroc pour le…
BOULKIEMDE
Tour du Faso 2025: le Marocain El Alouani Driss remporte « l’étape…
BOUCLE DU MOUHOUN
Mouhoun/Semaine régionale de la culture du Bankui : Plus de 600…
CENTRE
Burkina/Des files de camions à perte de vue : enquête sur…
FESPACO
FETE INDEPENDANCE
JNP
NAK
SIAO
SITHO
SNC
SNI
INTERNATIONAL
AFRIQUE
AMERIQUE
ASIE
EUROPE
OCEANIE
CULTURE
CULTURE
Kourweogo : Les fidèles de la chapelle Saint Luc de Kaonghin…
BOUCLE DU MOUHOUN
Mouhoun/Petit Séminaire de Tionkuy : Une messe de rentrée scolaire 2025-2026
BOULGOU
SARA 2025: La région du Bankui, une vitrine d’identité économique et…
BOULGOU
Tenkodogo / SARA 2025 : Les artisans séduisent et engrangent leurs…
BOULKIEMDE
Boulkiemdé/Appel à la mobilisation : les leaders communautaires au cœur de…
SPORT
Tous
BOXE
CYCLISME
FOOTBALL
HANDBALL
JUDO
KARATE
LUTTE
PETANQUE
VOLLEY BALL
BOULKIEMDE
Koudougou/Tournoi maracana vacances foot : Pied d’or FC remporte la 6ᵉ…
BOULKIEMDE
Boulkiemdé : La jeunesse de Sabou célèbre la 8e édition de…
DEPECHES
Préparatifs Coupe du monde U17 Qatar 2025: une délégation des Burkinabè…
CYCLISME
Etape 3, Tour du Faso: Paul Daumont décisif, les 3 maillots…
BOXE
CYCLISME
FOOTBALL
HANDBALL
JUDO
KARATE
LUTTE
PETANQUE
VOLLEY BALL
MEDIAS
Tous
PHOTO
VIDEO
CENTRE–EST
Kourittenga/Promotion agroécologie : Les hommes de média outillés sur les pratiques…
CENTRE
Ministère de la Justice : le nouveau DCRP, Bertrand Somé, s’engage…
AFRIQUE
Burkina/Maroc : La FAAPA renforce les compétences des journalistes africains en…
BOULKIEMDE
Nando : des journalistes outillés sur l’intelligence artificielle et l’usage des…
VIDEO
« Vous retrouvez une part de vous-même », ministre Karamoko Traoré aux Afro-descendants venus au Burkina Faso
27 octobre 2025
Lire la suite
Koulpelogo : Les populations de Ouargaye et Yondé invitées à plus de civisme en période d’insécurité
27 octobre 2025
Lire la suite
Koudougou/Tournoi maracana vacances foot : Pied d’or FC remporte la 6ᵉ édition
27 octobre 2025
Lire la suite
DERNIERES PUBLICATIONS
CENTRE
« Vous retrouvez une part de vous-même », ministre Karamoko Traoré aux Afro-descendants venus au...
il y'a 33 minutes
CENTRE–EST
Koulpelogo : Les populations de Ouargaye et Yondé invitées à plus de civisme en période...
il y'a 54 minutes
BOULKIEMDE
Koudougou/Tournoi maracana vacances foot : Pied d’or FC remporte la 6ᵉ édition
il y'a 58 minutes
BOULKIEMDE
Boulkiemdé : La jeunesse de Sabou célèbre la 8e édition de la coupe du caïman
il y'a 2 heures
Voir plus
Actualité des régions
DEVELOPPEMENT
Assassinat de Thomas Sankara : le Burkina perpétue les idéaux du père de la Révolution
16 octobre 2024
FETE INDEPENDANCE
Le Président du Faso
11 juillet 2024
BAZEGA
Fête de l’Indépendance : Ramada Pearl Hôtel inauguré à Manga
7 décembre 2018
FIL D'ACTUALITE
PAGE REGIONS
GRANDS EVENEMENTS
AIB INSTITUTION
PHOTOTHEQUE
VIDEOTHEQUE
PODCAST
REPORTAGE
ANNONCES
COMMUNIQUES
CONSEILS DES MINISTRES
GALERIES PHOTOS
« Vous retrouvez une part de vous-même », ministre Karamoko Traoré aux Afro-descendants venus au Burkina Faso
Koulpelogo : Les populations de Ouargaye et Yondé invitées à plus de civisme en période d’insécurité
Koudougou/Tournoi maracana vacances foot : Pied d’or FC remporte la 6ᵉ édition
Les dernières Videos
« Vous retrouvez une part de vous-même », ministre Karamoko Traoré aux Afro-descendants venus au Burkina Faso
Koulpelogo : Les populations de Ouargaye et Yondé invitées à plus de civisme en période d’insécurité
Koudougou/Tournoi maracana vacances foot : Pied d’or FC remporte la 6ᵉ édition
Boulkiemdé : La jeunesse de Sabou célèbre la 8e édition de la coupe du caïman
Kourittenga/Mois d’octobre rose : Le centre médical Ahmadiyya de Koupéla dépiste des femmes sur les cancers féminins
ACCUEIL
POLITIQUE
ECONOMIE
SOCIETE
REGIONS
BOUCLE DU MOUHOUN
LES BANWA
KOSSI
MOUHOUN
NAYALA
SOUROU
CASCADE
LERABA
COMOE
CENTRE
KADIOGO
CENTRE–EST
BOULGOU
KOULPELOGO
KOURITENGA
CENTRE NORD
BAM
NAMENTENGA
SANMATENGA
CENTRE-OUEST
BOULKIEMDE
SANGUIE
SISSILI
ZIRO
CENTRE SUD
BAZEGA
NAHOURI
ZOUNDWEGO
EST
GNAGNA
GOURMA
KOMPIENGA
KOMANDJARI
TAPOA
HAUT BASSINS
HOUET
KENEDOUGOU
TUY
NORD
LOROUM
PASSORE
YATENGA
ZONDOMA
PLATEAU CENTRAL
GANZOURGOU
OUBRITENGA
SAHEL
OUDALAN
SENO
SOUM
YAGHA
SUD-OUEST
BOUGOURIBA
IOBA
NOUMBIEL
PONI
EVENEMENTS
Tous
FESPACO
FETE INDEPENDANCE
JNP
NAK
SABEL
SIAO
SITHO
SNC
SNI
CENTRE
Tour du Faso 2025: vers un duel électrique Burkina-Maroc pour le…
BOULKIEMDE
Tour du Faso 2025: le Marocain El Alouani Driss remporte « l’étape…
BOUCLE DU MOUHOUN
Mouhoun/Semaine régionale de la culture du Bankui : Plus de 600…
CENTRE
Burkina/Des files de camions à perte de vue : enquête sur…
FESPACO
FETE INDEPENDANCE
JNP
NAK
SIAO
SITHO
SNC
SNI
INTERNATIONAL
AFRIQUE
AMERIQUE
ASIE
EUROPE
OCEANIE
CULTURE
CULTURE
Kourweogo : Les fidèles de la chapelle Saint Luc de Kaonghin…
BOUCLE DU MOUHOUN
Mouhoun/Petit Séminaire de Tionkuy : Une messe de rentrée scolaire 2025-2026
BOULGOU
SARA 2025: La région du Bankui, une vitrine d’identité économique et…
BOULGOU
Tenkodogo / SARA 2025 : Les artisans séduisent et engrangent leurs…
BOULKIEMDE
Boulkiemdé/Appel à la mobilisation : les leaders communautaires au cœur de…
SPORT
Tous
BOXE
CYCLISME
FOOTBALL
HANDBALL
JUDO
KARATE
LUTTE
PETANQUE
VOLLEY BALL
BOULKIEMDE
Koudougou/Tournoi maracana vacances foot : Pied d’or FC remporte la 6ᵉ…
BOULKIEMDE
Boulkiemdé : La jeunesse de Sabou célèbre la 8e édition de…
DEPECHES
Préparatifs Coupe du monde U17 Qatar 2025: une délégation des Burkinabè…
CYCLISME
Etape 3, Tour du Faso: Paul Daumont décisif, les 3 maillots…
BOXE
CYCLISME
FOOTBALL
HANDBALL
JUDO
KARATE
LUTTE
PETANQUE
VOLLEY BALL
MEDIAS
Tous
PHOTO
VIDEO
CENTRE–EST
Kourittenga/Promotion agroécologie : Les hommes de média outillés sur les pratiques…
CENTRE
Ministère de la Justice : le nouveau DCRP, Bertrand Somé, s’engage…
AFRIQUE
Burkina/Maroc : La FAAPA renforce les compétences des journalistes africains en…
BOULKIEMDE
Nando : des journalistes outillés sur l’intelligence artificielle et l’usage des…
VIDEO
© AIB 2022 - Conception:
Agence
UBICOM