Hauts-Bassins : Un bulletin pour guider les actions sur la sécurité alimentaire

Bobo-Dioulasso, 28 juillet 2025 (AIB) – La Direction régionale de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques des Hauts-Bassins a organisé, le lundi 28 juillet 2025 à Bobo-Dioulasso, un atelier de validation du bulletin régional d’analyse sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle du deuxième trimestre de l’année, avec l’appui de l’ONG Action contre la Faim (ACF).

Sous la présidence du Gouvernorat de la région des Hauts-Bassins, représenté par M. TRAORÉ Fousseni, chargé d’études, les travaux ont permis d’examiner et de valider le bulletin couvrant la période d’avril à juin 2025. Ce document vise à fournir des informations actualisées sur la situation alimentaire, dans le but de renforcer la surveillance et de mieux orienter les interventions des acteurs sur le terrain.

Selon les initiateurs, les ménages au Burkina Faso, à l’instar de ceux des autres pays sahéliens, dépendent fortement de l’agriculture et de l’élevage pour leur subsistance. Cependant, ces moyens d’existence sont mis à rude épreuve par les effets du changement climatique : pluies irrégulières, sécheresses récurrentes, inondations, autant de facteurs qui compromettent les rendements agricoles et pastoraux.

Face à ces défis, l’ONG Action contre la Faim (ACF) a apporté son appui technique et financier à la direction régionale en vue de combler le déficit d’informations fiables sur la sécurité alimentaire. Pendant huit jours, les représentants des services techniques (agriculture, élevage, santé, action sociale, eaux et forêts, etc.) ont collecté, traité et analysé les données, avant de participer aux ateliers techniques et régionaux de validation.

Le représentant du Gouverneur a salué la qualité du travail abattu par l’ensemble des acteurs impliqués dans l’élaboration du bulletin. Il a également adressé ses remerciements aux partenaires techniques et financiers, notamment ACF, pour leur accompagnement constant.

À l’issue de l’atelier, les participants ont validé le bulletin d’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région des Hauts-Bassins pour le deuxième trimestre de l’année. Le document servira désormais de référence pour les prises de décisions stratégiques au niveau régional.

AIB Bobo/AB