Hauts-Bassins : L’artiste malien Abdoulaye Diabaté remet 714 000 FCFA pour l’effort de paix

Bobo-Dioulasso, 26 mai 2025 (AIB) – L’artiste musicien malien Abdoulaye Diabaté a remis, ce lundi à Bobo-Dioulasso, la somme de 714 000 FCFA au titre de sa contribution à l’effort de paix. Ce montant représente 18% des recettes issues de son concert célébrant ses 50 ans de carrière, tenu le 24 mai dernier dans la cité de Sya.

La contribution a été officiellement remise à la gouverneure de la région des Hauts-Bassins, Mariama Konaté, au cours d’une audience à la résidence du gouvernorat.

Pour Abdoulaye Diabaté, ce geste s’inscrit dans une dynamique citoyenne de soutien aux actions de paix et de cohésion sociale. Il a exhorté les jeunes et ses pairs à en faire autant, afin de renforcer l’élan de solidarité nationale.

« C’est un devoir pour chacun d’apporter sa pierre à l’édifice de la paix », a-t-il renchéri.

Selon la gouverneure de la région des Hauts-Bassins, Mariama Konaté, l’acte posé témoigne des liens forts et indéfectibles entre le Mali et le Burkina Faso. « Ce geste est la preuve que le Mali et le Burkina Faso sont unis et indivisibles », a-t-elle ajouté avant de féliciter l’artiste pour la réussite de son concert dans la cité de Sya.

Le concert des 50 ans de carrière de l’artiste s’est tenu le samedi 24 mai 2025 à Bobo-Dioulasso, en présence de plusieurs artistes et mélomanes.

Agence d’Information du Burkina