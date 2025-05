Hauts-Bassins : La 2e édition des « Dafra Foot Awards » prévue pour le 27 juin 2025

Bobo-Dioulasso, 27 mai 2025 (AIB) – Le comité d’organisation des « Dafra Foot Awards » a animé une conférence de presse ce mardi à Bobo-Dioulasso pour faire le point sur les préparatifs de la 2e édition de la cérémonie de distinction des acteurs du football local, prévue pour se tenir le 27 juin prochain dans la cité de Sya.

Selon le président du comité d’organisation, Lassina Diarra, dit Djallas, l’édition 2025 introduira plusieurs innovations notamment l’intégration de la D1 féminine, avec à la clé quatre prix à décerner et le prix du meilleur arbitre du Fasofoot.

À un mois de l’événement, les organisateurs ont révélé que cette édition distinguera des lauréats dans une vingtaine de catégories, avec notamment 13 prix officiels à décerner.

Parmi les distinctions prévues figurent les prix du meilleur entraîneur de D1 et D2 masculin, du meilleur buteur de D1 et D2 masculin, du meilleur gardien de D1 masculin, du plus beau but de la D1 masculine, du meilleur arbitre de Fasofoot ainsi que du meilleur supporter. Le prix le plus convoité, le « Dafra d’or », couronnera le meilleur joueur de la saison.

A en croire Lassina Diarra, le plus beau but masculin et féminin de la saison ainsi que le meilleur supporter, seront soumises au vote du public.

« Les Dafra Foot Awards « visent à valoriser les jeunes talents du championnat national et à encourager l’excellence dans le football local, a confié pour sa part le promoteur de l’événement, Richard Nabie.

Agence d’Information du Burkina (AIB)