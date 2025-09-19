Burkina-Gulmu-Culture-SRC-Lancement

Gulmu: Le gouverneur Ram Kafando lance la Semaine régionale de la culture

Fada N’Gourma, 18 sept. 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Kafando, a procédé jeudi à Fada N’Gourma au lancement officiel des compétitions de la Semaine régionale de la culture (SRC) 2025. Cette étape de présélection vise à préparer la 22e Semaine nationale de la culture (SNC) prévue du 26 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso. Au total, 316 artistes et sportifs défendront les couleurs de la région.

Placée sous le thème « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales », la SRC de l’Est se tient du 18 au 20 septembre 2025. Elle permettra de retenir les meilleures troupes, lutteurs traditionnels, les meilleurs tireurs à l’arc et les meilleurs en art culinaire, qui représenteront la région à la prochaine SNC.

Le gouverneur Ram Kafando a salué l’engagement des participants et des organisateurs. Il a rappelé les distinctions déjà obtenues par la région lors des précédentes éditions malgré un contexte sécuritaire difficile.

« Cette année, grâce au travail constant des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), toutes les provinces sont représentées », a-t-il souligné, invitant les compétiteurs à « donner le meilleur d’eux-mêmes » afin de « faire honneur à l’ensemble des forces vives du Gulmu ».

Le représentant du roi du Gulmu, Diébado, a pour sa part appelé à la cohésion sociale et au patriotisme, tout en formulant des bénédictions pour la paix, la sécurité et une bonne pluviométrie dans la région et au Burkina.

Le secrétaire général de la SNC, M. Kohoun Lansa Moïse, a souligné que les Semaines régionales de la culture favorisent le renforcement de l’unité nationale. Il a présenté plusieurs nouveautés, notamment l’allongement du délai de préparation entre les présélections et la SNC, l’ouverture de certaines compétitions à la diaspora burkinabè en Côte d’Ivoire, au Mali et au Niger, ainsi que l’instauration d’un système de repêchage dans la catégorie ballet et création chorégraphique.

La Semaine régionale de la culture du Gulmu s’annonce ainsi comme un cadre d’expression et de valorisation des talents artistiques et sportifs, tout en participant à la promotion de la paix et du vivre-ensemble.

Agence d’Information du Burkina

LNY/yos