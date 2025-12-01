Guiriko/Tournoi Benkadi 2025 : la Base aérienne 210 triomphe au terme d’une finale haletante

Bobo-Dioulasso, 29 nov. 2025 (AIB)-Le Camp Ouézzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso a accueilli, le samedi 29 novembre 2025, la finale de la 3ᵉ édition du tournoi civilo-militaire Benkadi, une initiative du commandant de la 2ᵉ Région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo. La rencontre a drainé un public nombreux, traduit de l’engouement régional autour de cette compétition dédiée à la cohésion sociale.

La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de l’Habitat Mikaïlou Sidibé, le chef d’État-major général des armées, le général Moussa Diallo, l’ambassadeur du sport burkinabè Charles Kaboré et le sélectionneur national Brama Traoré.

La finale a opposé la Base aérienne 210 à l’équipe de Dioulassoba. Après un temps réglementaire disputé et conclu sur un score nul (0-0), la Base aérienne 210 s’est imposée aux tirs au but (1-0). Elle repart avec une enveloppe de 250 000 F CFA, un jeu de maillots et des ballons.

Le finaliste, Dioulassoba, a reçu 150 000 F CFA, un jeu de maillots et des ballons.

Se félicitant de la réussite du tournoi, le LCL Porgo a salué le caractère participatif et fédérateur de l’événement, fruit de l’engagement conjoint des forces armées et des populations civiles.

