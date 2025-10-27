Burkina-Formation-Justice-Endogène-2025

Guiriko/Promotion de la justice endogène : le ministère de l’Action humanitaire renforce les compétences des travailleurs sociaux

Bobo-Dioulasso, 27 oct. 2025 (AIB)-Le ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, à travers le Secrétariat technique de la Promotion de la Paix et du Vivre-ensemble (ST/PPViE), a lancé, ce lundi 27 octobre 2025, une série de formations de renforcement des compétences à l’intention des travailleurs sociaux sur les différentes formes de justice.

Durant trois jours, du 27 au 29 octobre 2025, les participants échangeront autour des trois formes de justice, à savoir la justice classique, la justice traditionnelle et la justice transitionnelle, des systèmes complémentaires dans la recherche de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Selon la conseillère technique du ministre, Djeneba Ouédraogo, l’objectif de cette initiative est d’outiller les acteurs aux niveaux central et déconcentré pour une pleine implication dans la promotion de la cohésion sociale.

« Il s’agit de renforcer les capacités de nos différents services sur les formes de justice, afin de promouvoir les solutions endogènes à la résolution de nos conflits », a-t-elle expliqué.

Mme Ouédraogo a souligné l’importance de valoriser la justice traditionnelle, incarnée par les chefs coutumiers, les leaders religieux et les délégués de secteurs.

« Nous voulons faire en sorte que cette justice vive aux côtés de la justice moderne héritée de la période coloniale et consolidée depuis les indépendances », a-t-elle ajouté.

Aux participants, la conseillère technique a adressé un message d’encouragement, les invitant à s’impliquer pleinement dans les travaux, à poser des questions pertinentes et à relayer dans leurs localités les enseignements reçus.

« Nous devons aller ensemble vers la conciliation, la cohésion sociale et le vivre-ensemble », a-t-elle insisté.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AB/ata