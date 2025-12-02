Guiriko : Pour ses 30 ans, la Police municipale veut renforcer sa proximité avec les citoyens

Bobo-Dioulasso, 1er décembre 2025 (AIB)-La Police municipale a lancé, lundi, dans la cité de Sya, les activités marquant le trentième anniversaire de sa création. Placée sous le thème : « Décentralisation, sécurité et souveraineté : place de la Police municipale dans la mise en œuvre de la nouvelle vision du MPSR II », cette commémoration entend revisiter le rôle de l’institution à l’heure où la gouvernance locale connaît d’importantes mutations.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue au Conseil régional du Guiriko, avec un atelier de réflexion consacré au thème de l’édition. Les participants ont ensuite procédé au lancement des journées portes ouvertes, installées à la Place de la Mairie centrale, afin de permettre au public de découvrir les missions, équipements et innovations de la Police municipale.

Dans son message, le Président de la Délégation spéciale de Bobo-Dioulasso, Laurent K. Kontogom, a souligné que la Police municipale, forte aujourd’hui de plus de 2 000 agents déployés dans une cinquantaine de communes, joue un rôle déterminant dans la stratégie sécuritaire voulue par le MPSR II. Il a insisté sur la nécessité pour l’institution de s’adapter à un contexte marqué par l’exigence de souveraineté et la valorisation des initiatives locales.

« Les enjeux actuels nous obligent à repenser nos cadres d’intervention et à renforcer notre présence auprès des populations », a-t-il déclaré.

Le Directeur général de la Police municipale, Saydou Coulibaly, a pour sa part rappelé que la proximité avec les citoyens demeure un pilier essentiel de l’action municipale. Les journées portes ouvertes, selon lui, constituent une plateforme propice pour consolider la confiance avec les habitants et faire connaître davantage les missions quotidiennes des agents.

Tout au long de la semaine, plusieurs activités rythmeront la commémoration : cross populaire le jeudi 4 décembre, grande parade de sensibilisation sur le port du casque le vendredi 5 décembre, suivie de prières à la mosquée de Dioulassoba, puis actions de grâce le dimanche à la cathédrale de Bobo-Dioulasso.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata