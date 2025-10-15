Burkina/Éducation : conférence-pédagogique-enseignants-bobo-2025

Guiriko : Ouverture de la conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 15 oct. 2025 (AIB) – Le Directeur Régional de l’Éducation Préscolaire, Primaire et Non Formelle de la région du Guiriko, Monsieur Soilliou Karantao, a procédé au lancement officiel de la conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire. Les écoles Colsama, dans l’arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, ont été retenues pour abriter la cérémonie d’ouverture.

Placée sous le thème « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration », cette conférence vise à renforcer les capacités pédagogiques des enseignants afin d’assurer une meilleure application des nouvelles réformes du système éducatif.

Présidée par le Directeur Régional, la cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des représentants de l’arrondissement 7.

Une mission de supervision de la Direction Générale de la Qualité de l’Éducation Formelle, en séjour à Bobo-Dioulasso depuis hier, a également pris part au lancement de la cérémonie. Le coordonnateur de l’Union nationale des établissements privés d’enseignement laïc (UNEPEL) a, pour sa part, exprimé sa satisfaction quant à la participation des enseignants du privé à ce grand rendez-vous de partage.

Dans son discours d’ouverture, Monsieur Soilliou Karantao a souligné qu’« il est de bon ton que les enseignants puissent être formés et informés durant ces quatre jours sur l’application des réformes pour le bien-être du système éducatif ».

La conférence pédagogique se tient du 15 au 18 octobre 2025 sur toute l’étendue du territoire national.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata