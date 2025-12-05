Guiriko/Lutte contre les stupéfiants : la Police nationale assainit les alentours de plusieurs établissements scolaires.

Bobo-Dioulasso, 4 décembre 2025 (AIB) – La Police nationale de Bobo-Dioulasso a lancé, dans la matinée du jeudi 4 décembre 2025, une opération d’assainissement autour de plusieurs établissements scolaires de la ville. L’initiative vise à protéger l’environnement éducatif contre la drogue, les boissons frelatées et diverses formes de criminalité qui menacent la quiétude des élèves.

C’est aux environs de 9h que les hommes du lieutenant Aimé Karambiri ont débarqué devant l’école primaire publique Colsama, située au secteur 21 de Bobo-Dioulasso. Immédiatement, les petits commerces installés aux abords de l’établissement ont été minutieusement fouillés mais R.A.S.

À quelques mètres de là, le lycée Alpha Solidarité. Cet établissement a constitué la deuxième étape de l’opération. Boutiques, kiosques, librairies… tous les commerces situés à proximité ont été passés au peigne fin par les forces de l’ordre.

C’est dans un kiosque jouxtant le lycée que les policiers ont mis la main sur un important lot de boissons ne respectant pas les normes en vigueur. Au total, 107 bouteilles et petits cartons ont été saisis, parmi lesquels 40 bouteilles de whisky et de pastis titrant entre 40 et 45 degrés d’alcool, ainsi que plusieurs boissons frelatées.

Antoinette Somé, responsable du débit de boissons où la saisie a été effectuée, reconnaît avoir connaissance de l’interdiction de vendre de tels produits aux abords des écoles mais « comme la police n’est jamais venue ici, raison pour laquelle je continuais à vendre », a-t-elle confié. Elle assure désormais qu’elle cessera définitivement la commercialisation de ces boissons.

En plus des opérations de fouille, les policiers ont également mené une séance de sensibilisation auprès des élèves et des promoteurs de petits commerces voisins. Ils ont insisté sur les dangers liés à la consommation de drogues et de boissons frelatées.

Une démarche saluée par plusieurs commerçants, qui estiment qu’elle contribuera à assainir durablement l’environnement scolaire et à garantir un cadre d’apprentissage plus sûr pour les élèves.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata