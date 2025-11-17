Burkina-Infrastructures-Visite-Chantier

Guiriko : Le ministre des Infrastructures salue la progression des travaux de drainage des eaux pluviales

Bobo-Dioulasso, 16 nov. 2025 (AIB)-Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, a effectué une sortie terrain le dimanche 16 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso dans le but de constater de visu l’état d’avancement des ouvrages drainage des eaux pluviales et d’assainissement de la cité de Sya.

Lancés en avril dernier par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, les travaux d’assainissement et de drainage des eaux pluviales de Bobo-Dioulasso vont bon train. Selon les données présentées au ministre, les travaux affichent à ce jour un taux d’exécution de 25 % pour un délai consommé de 43 %. Une progression jugée encourageante par le ministre, qui a toutefois invité les acteurs impliqués à maintenir la cadence pour respecter l’échéance donnée.

« Nous sommes satisfaits au vu de l’évolution des travaux, mais aussi des dispositions prises par l’entreprise pour faciliter la vie des riverains, comme l’installation de passerelles métalliques permettant l’accès aux domiciles. Nous félicitons l’entreprise pour cela, mais nous leur demandons d’accélérer, car les travaux doivent s’achever en mai 2026 », a déclaré le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho.

Les populations du secteur 17 locales, longtemps confrontées aux inondations saisonnières et aux difficultés de circulation pendant les pluies, saluent unanimement la réalisation de ces travaux qui constituent, selon elles, un véritable ouf de soulagement.

Au cours de sa visite, des perturbations liées à l’accès à l’eau potable ont été signalées par les riverains au ministre depuis le début des travaux. En réponse, le ministre a appelé à la patience des populations et a donné des instructions fermes pour la réhabilitation des fontaines publiques dans un bref délai afin de soulager les populations en attendant la fin des travaux.

Après sa tournée à Bobo-Dioulasso, le ministre des Infrastructures s’est rendu à Banakéledaga, village situé à quelques kilomètres de la ville, pour procéder à l’inauguration du nouveau pont récemment construit. L’ancien ouvrage, essentiel pour relier le village et ses environs à Bobo-Dioulasso, avait été emporté par les eaux lors des saisons pluvieuses précédentes.

La mise en service de cette nouvelle infrastructure marque la fin d’un long isolement pour les habitants, qui ont exprimé leur soulagement devant le ministre.

« Nous avons longtemps souffert de l’isolement pendant les pluies, des pertes de récoltes et de trajets dangereux vers les services essentiels, parfois au prix de vies humaines. Aujourd’hui, nous sommes heureux de conjuguer cette souffrance au passé », a déclaré le président du comité villageois (CVD) de Desso, Abdoulaye Sanou.

En hommage à l’engagement des autorités pour le développement même dans les zones reculées, les habitants ont choisi de baptiser le nouvel ouvrage “Pont camarade Capitaine Ibrahim Traoré”.

Pour sa part, le ministre a salué la résilience de la population, félicité l’entreprise en charge des travaux et encouragé chacun à prendre soin de l’infrastructure afin d’en assurer la durabilité.

Agence d’information du Burkina

