Guiriko : le BUNASOLS sensibilise les producteurs sur l’acidité des sols et la gestion durable de la fertilité

Bobo-Dioulasso, 29 nov. 2025 (AIB) – Le Bureau National des Sols (BUNASOLS) a organisé, du 28 au 29 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso, une conférence publique dédiée à la promotion de la gestion durable des sols. Placée sous le patronage du Ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, la rencontre a réuni des producteurs venus de la région du Guiriko autour du thème : « Acidité des sols : impact sur la productivité des cultures et le revenu des producteurs ».

Représentant le patron de la cérémonie, le ministre délégué auprès du Ministre de l’Agriculture, chargé des Ressources animales et halieutiques, Dr Amadou Dicko, a souligné l’urgence de s’attaquer au phénomène d’acidification des sols qui compromet les efforts de production agricole. « L’Agriculture est le pilier de notre économie et la garantie de notre souveraineté alimentaire. Pourtant, ce pilier est fragilisé, quand bien même beaucoup d’efforts sont déployés sur le terrain. Les études récentes du BUNASOLS tirent la sonnette d’alarme : des milliers d’hectares de nos terres sont touchés par l’acidité », a-t-il déclaré.

Selon lui, ces conférences publiques ne constituent pas des rencontres de plus, mais des cadres de dialogue direct entre experts et producteurs. « Les objectifs sont clairs : expliquer simplement les causes de l’acidité, présenter des méthodes accessibles et favoriser l’adoption de bonnes pratiques agricoles », a-t-il ajouté.

Dr Dicko a rappelé que le gouvernement a fait de la résilience agricole une priorité stratégique, en plaçant la gestion durable des sols au cœur de ses actions. « La gestion durable des sols n’est pas une option. C’est une nécessité. Notre département a pris la résolution de faire de la restauration de la fertilité des sols une priorité absolue », a-t-il insisté. Il a exhorté les producteurs à mettre en pratique dans leurs champs les solutions et techniques qui seront développées au cours des échanges.

Pour sa part, le Directeur général du BUNASOLS, Dr Poulouma Louis Yaméogo, a indiqué que ces assises s’inscrivent dans un contexte national marqué par la volonté de préserver durablement la fertilité des terres. « Suite à des études récentes menées au niveau des sous-bassins versants de Kou et du Mouhoun inférieur, il ressort que l’acidité des sols constitue un frein majeur à la productivité des cultures couramment utilisées par les producteurs », a-t-il expliqué.

Le Dr Yaméogo a exprimé l’espoir que les techniques proposées lors de la conférence soient effectivement appliquées dans les exploitations agricoles. « Nous attendons que ces solutions soient déployées et mises en œuvre afin d’inverser la courbe de stagnation des rendements observée ces dernières années », a-t-il confié. Il a également appelé à un « éveil de conscience » afin que tous les acteurs du secteur agricole unissent leurs efforts pour relever le défi de la sécurité alimentaire.

Participant à la rencontre, le producteur Ibrahima Ouattara a salué l’initiative, estimant que « la conférence va nous permettre d’accéder à des solutions techniques issues de la recherche scientifique, qui nous aideront à mieux gérer l’acidité des sols et à améliorer nos productivités ».

Après l’étape de Bobo-Dioulasso, le BUNASOLS prévoit une seconde conférence sur le même thème, du 1er au 2 décembre 2025, à Dédougou.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata