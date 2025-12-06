Guiriko : le bulletin d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle validé

Bobo-Dioulasso, 3 décembre 2025 (AIB) – Les autorités de la région du Guiriko ont procédé, dans la matinée du mercredi 3 décembre 2025, à la validation du bulletin d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région à Bobo-Dioulasso. Ce document vise à présenter les principales activités menées d’octobre à novembre 2025 pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la localité.

Fruit d’un travail collaboratif, le bulletin a été élaboré grâce à la contribution des services techniques régionaux, notamment les directions régionales de l’Agriculture et de l’Elevage, de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Environnement, des Eaux et Forêts, de la Santé, ainsi que d’autres structures partenaires, avec l’appui financier de l’ONG Action Contre la Faim (ACF).

La qualité du document repose sur la pertinence des données collectées, la richesse des contributions et la complémentarité des analyses fournies par les différents acteurs impliqués. Il met en lumière les efforts engagés par les autorités et leurs partenaires pour améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle dans le Guiriko.

Après une observation minutieuse et quelques corrections finales, le bulletin a été validé sous réserve par le représentant du Gouverneur du Guiriko, M. Boulaye TAMANI.

Selon M. Aboubakar BAMBA, membre du comité d’élaboration de l’ éditorial, « le document revêt une grande importance pour la région, car il présente les principales activités menées par les services techniques et les partenaires techniques et financiers en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Il a également souligné que le bulletin met en exergue les actions d’organisations œuvrant à renforcer le panier alimentaire des populations vulnérables.

Pour les autorités régionales, ce bulletin constitue un outil essentiel d’aide à la décision. Le représentant du gouverneur a salué « un travail rigoureux qui permettra d’apprécier de manière précise la situation alimentaire et nutritionnelle actuelle, d’identifier les zones et ménages vulnérables, et de proposer des recommandations adaptées pour orienter les interventions futures ».

Agence d’Information du Burkina

AB/ata